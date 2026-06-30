Kinderklangwolke: Musikspaß im Weltraumdorf

Es ist eines der beliebtesten Events für Familien: Die Linzer Kinderklangwolke. Heuer verwandelt sie den Linzer Donaupark in einen galaktischen Erlebnisraum. Susanne Stemmer und Titus Vadon gestalten das Musikabenteuer, das am Sonntag, 6. September, vor dem Brucknerhaus „abhebt“.
Die Kinderklangwolke im Donaupark vor dem Linzer Brucknerhaus begeistert alljährlich rund 3000 Besucher. Für Familien ist das Event, das vom Kuddelmuddel ausgerichtet wird, ein beliebtes Ausflugsziel.
Heuer findet die Kinderklangwolke, die von Sparkasse OÖ und Linz AG präsentiert wird, am Sonntag, 6. September, statt.
Bereits ab 14 Uhr gibt es Mitmachstationen und das Bildungsbüro der Europäischen Weltraumorganisation ESA gestaltet sogar ein Weltraumdorf.
Das Musikstück „Sun & Bun auf der Suche nach dem Glück“ von Susanne Stemmer und Titus Vadon beginnt um 16 Uhr: „Sun und Bun besuchen auf ihrer Reise durch die Galaxie die unterschiedlichsten Planeten und begegnen faszinierenden Figuren des Universums“, skizziert Stemmer die Geschichte. Sie hat gestaltet übrigens die Kinderklangwolke bereits zum dritten Mal.
Zu erwarten ist eine bunte, lustige, berührende Familienshow mit Live-Musik.
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