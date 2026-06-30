Kinderklangwolke: Musikspaß im Weltraumdorf

Das Musikstück „Sun & Bun auf der Suche nach dem Glück“ von Susanne Stemmer und Titus Vadon beginnt um 16 Uhr: „Sun und Bun besuchen auf ihrer Reise durch die Galaxie die unterschiedlichsten Planeten und begegnen faszinierenden Figuren des Universums“, skizziert Stemmer die Geschichte. Sie hat gestaltet übrigens die Kinderklangwolke bereits zum dritten Mal.