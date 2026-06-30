Heiße Nacht: Neun Brände durch Blitzeinschläge

Das Gewitter, das am Montagabend über Oberösterreich hinweg walzte, machte sich früh bemerkbar: Um 19.10 Uhr wurden an den oberösterreichischen Seen die Sturmwarnanlagen ausgelöst. Um 20 Uhr gings dann richtig los: Zuerst in den Bezirken Braunau, Gmunden, Vöcklabruck und Grieskirchen, dann wendete sich das Wettergeschehen über die Bezirke Ried, Schärding, die Stadt Linz, Urfahr-Umgebung nach Rohrbach.