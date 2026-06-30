Heiße Nacht: Neun Brände durch Blitzeinschläge

Mehr als 250 Feuerwehreinsätze, neun Brände durch Blitzeinschläge: Die heiße Gewitternacht von Montag auf Dienstag hielt die Feuerwehren in Oberösterreich auf Trab.
Das Gewitter, das am Montagabend über Oberösterreich hinweg walzte, machte sich früh bemerkbar: Um 19.10 Uhr wurden an den oberösterreichischen Seen die Sturmwarnanlagen ausgelöst. Um 20 Uhr gings dann richtig los: Zuerst in den Bezirken Braunau, Gmunden, Vöcklabruck und Grieskirchen, dann wendete sich das Wettergeschehen über die Bezirke Ried, Schärding, die Stadt Linz, Urfahr-Umgebung nach Rohrbach.
„Meistens handelte es sich um Überflutungen, Bäumen über Straßen, Vermurungen und Kellerauspumpen“, sagt Günter Huemer vom Landesfeuerwehrkommando: „Im Bezirk Vöcklabruck gab's immerhin 80 Liter Niederschlag pro Quadratmeter und Sturmspitzen bis 100 km/h.“
Blitze schlugen überall ein
Auch neun Brände durch Blitzschläge wurden gezählt: In Geinberg, Antiesenhofen und Vöcklabruck brannten Dachstühle. In St.Georgen im Attergau war ein Bauernhof betroffen. In Gutau brannte eine Hütte. In Neukirchen bei Lambach und Ohlsdorf brannten Elektroanlagen, in Linz-Ebelsberg eine weitere Gartenhütte und in Roßleithen gab es einen Waldbrand.
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