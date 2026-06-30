Chaos-Musical erweist sich als großer Hit

Wenn der Österreichische Musiktheaterpreis am 8. September zum 14. Mal in der Wiener Votivkirche verliehen wird, gehen vor allem drei Häuser mit je acht Nominierungen als Favoriten ins Rennen: die Staatsoper, die Volksoper sowie die Salzburger Festspiele. Insgesamt gibt es Nennungen in 15 Kategorien aus dem weiten Feld von Oper, Operette und Musical.