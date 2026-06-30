Nach Fristloser fast 14.000 Euro zurückgeholt

Nach einem Unfall hatte der Kunststofftechniker – der mehr als zwei Jahre in einem Unternehmen beschäftigt war – zuerst noch einige Tage im Betrieb weitergearbeitet. Dann wurden seine Schmerzen so stark, dass er zum Arzt ging und für eine Woche arbeitsunfähig geschrieben wurde. Kurz danach erhielt er unerfreuliche Post von seinem Arbeitgeber. Er sei fristlos entlassen.