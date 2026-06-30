Nach Fristloser fast 14.000 Euro zurückgeholt

Nach einem Unfall musste ein Kunststofftechniker (26) aus dem Bezirk Grieskirchen (OÖ) einen Krankenstand nehmen. Sein Arbeitgeber hatte damit offenbar keine Freunde und entließ den Mann fristlos. Der ließ sich das nicht gefallen und wehrte sich - die Arbeiterkammer half.
Nach einem Unfall hatte der Kunststofftechniker – der mehr als zwei Jahre in einem Unternehmen beschäftigt war – zuerst noch einige Tage im Betrieb weitergearbeitet. Dann wurden seine Schmerzen so stark, dass er zum Arzt ging und für eine Woche arbeitsunfähig geschrieben wurde. Kurz danach erhielt er unerfreuliche Post von seinem Arbeitgeber. Er sei fristlos entlassen.
Es gab keinen Grund für Entlassung
Der 26-Jährighe wollte das nicht so einfach hinnehmen und wandte sich umgehend an die nächstgelegene Arbeiterkammer. In einem Schreiben an die Firma stellte die Arbeiterkammer ihre Sichtweise dar: Der Mann habe keinen Entlassungsgrund gesetzt. Somit seien noch das offene Monatsgehalt, Entgelt für weitere zwei Monate, Urlaubsersatzleistung und Sonderzahlungen offen – was waren mehr als 13.000 Euro
Einigung kurz vor Prozess
Die Firma reagierte zwar rasch, wollte allerdings nur 5300 Euro zahlen. Mit fadenscheinigen Argumenten versuchte sie, einen Entlassungsgrund zu liefern. Die AK reichte in Namen des Mannes schließlich Klage ein. Noch bevor es zur ersten Gerichtsverhandlung kam, bezahlte der Betrieb dann doch noch das gesamte offene Entgelt. In Summe hat der Kunststofftechniker nach Intervention und Klage 13.620 Euro nachbezahlt bekommen.
„Wie der Fall unseres Mitglieds zeigt, geht es oft um viel Geld. Die Arbeiterkammer sorgt dafür, dass ihre Mitglieder zu ihrem Recht kommen. Wenn es notwendig ist, selbstverständlich auch vor Gericht“, sagt AK-Präsident Andreas Stangl dazu.
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