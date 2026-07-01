Geflüchtete bekommen keine Familienbeihilfe mehr

Das Ende des Doppelbezugs betrifft alle Menschen, die in der Grundversorgung sind, darunter subsidiär Schutzberechtigte. Ausnahmen gibt es für Migrantinnen und Migranten, deren Kinder eine schwere Behinderung haben. Wer nicht in der Grundversorgung ist, muss laut dem Gesetz ebenfalls Ansprüche erfüllen, um Familienbeihilfe erhalten zu können. Dazu zählt, dass der Lebensmittelpunkt des Kindes in Österreich liegt, und das Kind im gemeinsamen Haushalt wohnt.