Village-People-Frontman Victor Willis gestorben

Die Band wurde auch wegen ihrer auffälligen Verkleidungen legendär. Willis trat meist als Polizist auf, maches Mal schlüpfte er aber auch in das Kostüm des Navy-Offiziers. Bei „Y.M.C.A.“ war er aber immer das Y.

Der Song wurde auch zu einem Lieblingslied von US-Präsident Donald Trump, der den Hit von 1978 gerne bei seinen Auftritten spielt.