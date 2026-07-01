Village-People-Frontman Victor Willis gestorben

Fans der Village People trauern um Victor Willis: Der Sänger, der nicht nur der Polizist, sondern vor allem die treibende Kraft der Kultband war, ist im Alter von 74 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.
Den Tod des Village-People-Stars bestätigte dessen Frau Karen auf der Facebook-Seite des Sängers.
Familie trauert um Willis
„Mit tiefer Trauer muss ich den Tod meines Mannes, Victor Willis, bekannt geben“, hieß es dort.
Und weiter: „Victor verstarb am Dienstag, dem 30. Juni 2026, infolge einer kurzen, aber aggressiven Krankheit. Die Familie bitte in dieser Zeit des schweren Verlusts um Privatsphäre.“
Village People schrieben Musikgeschichte
Willis, der aus Dallas in Texas kam, war Gründungsmitglied der Village People. Mit seiner Bandwurde er weltberühmt, schrieb mit Disco-Hits wie „Y.M.C.A“, „Macho Man“, „In the Navy“ oder „Go West“ Musikgeschichte.
Die Band wurde auch wegen ihrer auffälligen Verkleidungen legendär. Willis trat meist als Polizist auf, maches Mal schlüpfte er aber auch in das Kostüm des Navy-Offiziers. Bei „Y.M.C.A.“ war er aber immer das Y.
Der Song wurde auch zu einem Lieblingslied von US-Präsident Donald Trump, der den Hit von 1978 gerne bei seinen Auftritten spielt.
Hier hören Sie den berühmtesten Hit der Village People, „Y.M.C.A.“:
Willis sicherte sich Band-Rechte
Anfang der 80er kam es zwischen Willis und seinen Band-Kollegen zum Streit – unter anderem wegen seiner Drogenprobleme. Später konnte sich Willis in einem jahrelangen Rechtsstreit die Rechte an den Village People sichern. 2017 kehrte er mit seiner Band schließlich zurück auf die Bühne.
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