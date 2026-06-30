„Wasser-Alarm“: So will Wien Knappheit verhindern

Erste Maßnahmen gesetzt

Das hat Folgen – vor allem, wenn man sich nicht darum kümmert. Die Stadt Wien setzt jetzt allerdings Maßnahmen, um das zu verhindern. Und die werden sich vorübergehend im Stadtbild bemerkbar machen. Der Stadtrat weiter: „Die städtischen Dienststellen reduzieren ihren Wasserbedarf, wo dies ohne wesentliche Einschränkungen möglich ist. Unter anderem wird die Straßenreinigung vorübergehend ohne Wasser durchgeführt und die Bewässerung von Grünflächen eingeschränkt.“