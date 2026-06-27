Tiroler Gemeinde gibt Entwarnung bei Trinkwasser

Gemeinde mit Bitte an Bevölkerung

Auch wenn das Wasser nicht mehr vorsorglich abgekocht werden müsse, hält die extreme Hitzewelle (Warnstufe Orange) mit Temperaturen von teils über 37 Grad noch bis Montag an. „Die Situation im Hochbehälter hat sich zwar ein wenig beruhigt, aber die Reserven sind durch die Hitze weiterhin gefordert. Bitte geht daher auch in den nächsten Tagen weiterhin verantwortungsvoll und sparsam mit dem Wasser um (keine Poolbefüllungen, Garten gießen, Auto waschen, etc.)“, so die Gemeindeführung.