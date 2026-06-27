Tiroler Gemeinde gibt Entwarnung bei Trinkwasser

Gute Nachrichten gibt es aus der Tiroler Gemeinde Zirl! Nachdem ein Hochbehälter aufgrund der Hitze und des hohen Wasserverbrauchs leer gelaufen war, wurde seitens der Gemeindeführung empfohlen, das Wasser vorher abzukochen. Nun gibt es Entwarnung.
Entwarnung gibt es hinsichtlich des Leitungswassers und der Trinkwasserqualität in der Gemeinde Zirl! Wie die Gemeindeführung am Samstag auf ihrer Website mitteilt, seien die Überprüfungen abgeschlossen und man könne offiziell Entwarnung geben: „Das Leitungswasser im gesamten Gemeindegebiet entspricht vollends den Qualitätsanforderungen und kann ab sofort wieder bedenkenlos direkt aus der Leitung getrunken und verwendet werden“, heißt es.
Das vorsorgliche Abkochen des Wassers ist somit nicht mehr notwendig. Ausgegangen war ein leer gewordener Hochbehälter. Durch die anhaltende Hitze, Trockenheit und den enormen Wasserverbrauch war der Tank leer.
Der Hochbehälter musste deshalb von der Feuerwehr mit Trinkwasser wieder befüllt werden. Die Gemeinde appellierte deshalb an alle Bürger, das Wasser nur für unbedingt notwendige Zwecke zu verwenden und vorher abzukochen.
Bitte geht auch in den nächsten Tagen weiterhin verantwortungsvoll und sparsam mit dem Wasser um.
Die Gemeinde Zirl
Gemeinde mit Bitte an Bevölkerung
Auch wenn das Wasser nicht mehr vorsorglich abgekocht werden müsse, hält die extreme Hitzewelle (Warnstufe Orange) mit Temperaturen von teils über 37 Grad noch bis Montag an. „Die Situation im Hochbehälter hat sich zwar ein wenig beruhigt, aber die Reserven sind durch die Hitze weiterhin gefordert. Bitte geht daher auch in den nächsten Tagen weiterhin verantwortungsvoll und sparsam mit dem Wasser um (keine Poolbefüllungen, Garten gießen, Auto waschen, etc.)“, so die Gemeindeführung.
Eine entsprechende Verordnung bleibt damit weiterhin bis auf Widerruf aufrecht.
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