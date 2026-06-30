Erste Gemeinde droht jetzt mit Trinkwasser-Stopp

Die lange Trockenheit, die Tropentemperaturen – sie sorgen auch in Niederösterreich für Alarmstimmung. In vielen Gemeinden wird, wie berichtet, der sorgsame Umgang mit dem kühlen Nass diskutiert. In der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, scheint die Lage noch drastischer zu sein: Dort zieht man einen temporären Stopp der Trinkwasserversorgung in Betracht. „Vor allem, weil sich der Nachtverbrauch in der vergangenen Zeit verdoppelt hat“, erklärt Bürgermeister Helmut Hahn (ÖVP) der „Krone“.