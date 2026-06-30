Erste Gemeinde droht jetzt mit Trinkwasser-Stopp

Die Auswirkungen der Trockenheit nehmen immer dramatischere Folgen an: Weil der Wasserverbrauch sich in der Nacht „verdoppelt habe“, kündigt man in der Waldviertler Gemeinde Pöggstall an, zwischen 22 und 4 Uhr das Wasser ganz abzudrehen ...
Die lange Trockenheit, die Tropentemperaturen – sie sorgen auch in Niederösterreich für Alarmstimmung. In vielen Gemeinden wird, wie berichtet, der sorgsame Umgang mit dem kühlen Nass diskutiert. In der Marktgemeinde Pöggstall, Bezirk Melk, scheint die Lage noch drastischer zu sein: Dort zieht man einen temporären Stopp der Trinkwasserversorgung in Betracht. „Vor allem, weil sich der Nachtverbrauch in der vergangenen Zeit verdoppelt hat“, erklärt Bürgermeister Helmut Hahn (ÖVP) der „Krone“.
Der Wasserverbrauch in der Nacht hat sich in den vergangenen Wochen verdoppelt!
Helmut Hahn, Bürgermeister
Bild: ÖVP-NÖ
„Wir versuchen seit Wochen, die Leute zu sensibilisieren, dass sie sparsam mit Wasser umgehen“, erklärte Bürgermeister Helmut Hahn in einem ORF-Interview. Zuerst haben die Gemeindeverantwortlichen über soziale Netzwerke zum Wassersparen aufgerufen. Dann sind die Informationen auch via Handzettel in die Haushalte getragen worden.
Der Tenor: Sollte der gestiegene und extrem hohe Wasserverbrauch sich nicht reduzieren, könnte die Trinkwasserversorgung zwischen 22 und 4 Uhr teilweise unterbrochen werden. Das teilte die Gemeinde jedenfalls heute, Dienstag, auf ihrer Website mit.
Trinkwasser sparen, keine Pools befüllen
Einher ging die Vorankündigung seitens der Gemeinde auch mit dem Aufruf, „Trinkwasser zu sparen und das Gartengießen, Autowaschen und das Nachfüllen der Pools“ zu unterlassen. Erklärtes Ziel sei, ausreichend Wasser für die Morgenstunden sicherzustellen, weil dann viele Menschen gleichzeitig das kühle Nass benötigen.
Bürgermeister: „Das ist keine Willkür“
Die angekündigte, und noch nicht fixierte, Maßnahme sieht man in Pöggstall nicht als Willkür. „Wir wollen vorbeugen. Denn auch wenn wir Wasser zuführen müssen, kann es zeitweise zu Engpässen kommen. Das wollen wir verhindern“, heißt es.
Die eindringlichen Aufrufe zum Wassersparen haben jedenfalls erste Wirkung gezeigt: Am Dienstagmorgen habe sich der Wasserstand im Hochbehälter erholt. Doch derzeit hofft man noch auf weniger Hitze und Regen. „Dann würde sich die Situation entspannen“, so Hahn.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.