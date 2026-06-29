Grundwasserkrise in Vorarlberg spitzt sich zu

Historischer Negativ-Rekord

Laut der Analyse wurde für Ende Juni ein neuer Negativ-Rekord aufgestellt. Derzeit weisen 40 Prozent der Messstellen in Vorarlberg einen historischen Tiefststand für diesen Monat auf. Zum Vergleich: Im Mai waren es noch 16 Prozent. Besonders bedenklich: Alle zehn Messstellen mit einem „sehr niedrigen“ Grundwasserspiegel dokumentierten den geringsten Wert für Ende Juni seit Beginn der Messungen!