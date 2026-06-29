Verluste werden für alle Pensionisten noch größer

Wifo-Experte rechnet mit 3,5 Prozent Inflation

Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt der Inflations-Experte, dass eine Teuerung von 3,5 Prozent für den maßgeblichen 12-Monats-Zeitraum (August 2025 bis Juli 2026) am wahrscheinlichsten ist. „Wir haben bereits die Daten von zehn Monaten und für zwei Monate – Juni und Juli – eine Schätzung. Für den Juni gehe ich von einem etwas geringeren Inflationsbeitrag aus, weil durch die vorläufige Einigung im Iran-Krieg die Preise für Rohöl in der zweiten Juni-Hälfte deutlich rückläufig waren und sich das auch an den Zapfsäulen zeigt.“