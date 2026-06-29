Verluste werden für alle Pensionisten noch größer

Die österreichischen Pensionisten müssen sich im kommenden Jahr auf einen herben Kaufkraftverlust einstellen. Trotz einer Erhöhung um 2,95 Prozent für die meisten Pensionen wird die Anpassung deutlich unter der tatsächlichen Inflation liegen. Wifo-Experte Josef Baumgartner rechnet nun mit einer Teuerung von 3,5 Prozent – und macht damit klar, dass die Verluste für alle Pensionisten noch größer werden als bisher angenommen.
Die Regierung hatte ihre Berechnungen für die Pensionsanpassung auf eine maßgebliche Inflationsrate (für den Zeitraum August 2025 bis Juli 2026) von 3,3 Prozent gestützt. Doch diese Annahme bröckelt angesichts der aktuellen Zahlen. Die Werte für Juni und Juli fehlen zwar noch, aber Wifo-Ökonom Josef Baumgartner ist sich sicher: „Die 3,3 Prozent gehen sich nicht aus.“
Wifo-Experte rechnet mit 3,5 Prozent Inflation
Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt der Inflations-Experte, dass eine Teuerung von 3,5 Prozent für den maßgeblichen 12-Monats-Zeitraum (August 2025 bis Juli 2026) am wahrscheinlichsten ist. „Wir haben bereits die Daten von zehn Monaten und für zwei Monate – Juni und Juli – eine Schätzung. Für den Juni gehe ich von einem etwas geringeren Inflationsbeitrag aus, weil durch die vorläufige Einigung im Iran-Krieg die Preise für Rohöl in der zweiten Juni-Hälfte deutlich rückläufig waren und sich das auch an den Zapfsäulen zeigt.“
Ein überraschend starker Rückgang der Inflation könnte natürlich etwas helfen. „Nur wenn die Inflation im Juni und Juli deutlich stärker zurückgeht als erwartet, könnten sich auch 3,4 Prozent noch ausgehen. Aber ich würde meinen, dass 3,5 Prozent das wahrscheinlichere Szenario ist“, so Baumgartner.
Wer wie viel verliert – die konkreten Zahlen
Besonders bitter: Selbst Bezieher der Ausgleichszulage (bis 1308 Euro brutto im Monat), die eigentlich mit einer Erhöhung von 3,3 Prozent einen vollen Inflationsausgleich hätten erhalten sollen, werden von der höheren Teuerung betroffen sein. Wie Finanz.at berechnet hat, würde sich bei ihnen der jährliche Kaufkraftverlust bei 3,4 Prozent Inflation auf rund 17 Euro belaufen – bei 3,5 Prozent wären es sogar 34 Euro.
Noch härter trifft es Durchschnittspensionisten. Bei einer durchschnittlichen Frauenpension von rund 1705 Euro brutto beträgt der jährliche Nettoverlust nach den Berechnungen bereits 64 Euro, wenn die Inflation bei 3,3 Prozent liegt. Steigt sie auf 3,4 Prozent, erhöht sich der Verlust auf 83 Euro, bei 3,5 Prozent auf 101 Euro.
Bei der durchschnittlichen Männerpension von rund 2435 Euro zeigt sich ein ähnliches Bild: von 72 Euro Verlust bei 3,3 Prozent Inflation über 93 Euro bei 3,4 Prozent bis hin zu 114 Euro bei 3,5 Prozent.
Die unterschiedlich hohen Verluste je nach Pensionshöhe sind unter anderem auf steuerliche Effekte wie den Pensionistenabsetzbetrag zurückzuführen.
Weitere Belastung im November
Doch damit nicht genug: Erstmals müssen auch Pensionisten die E-Card-Gebühr entrichten. Wie die Pensionsversicherungsanstalt mitteilt, wird das Serviceentgelt voraussichtlich mit der November-Pension 2026 eingehoben. Die Gebühr beträgt heuer 26,85 Euro und trifft den Großteil der mehr als zwei Millionen österreichischen Pensionisten. Nur Bezieher der Ausgleichszulage sind ausgenommen.
Fazit: Die tatsächlichen Kaufkraftverluste für Pensionisten werden 2027 voraussichtlich noch höher ausfallen als bei der Budgetplanung angenommen. Es bleibt abzuwarten, ob die Regierung auf die neuen Berechnungen reagiert.
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