Das ging unter die Gürtellinie: Babler klagt Grosz

„Die Sendung mit der Maus“ als Beweismittel

Es dauert nicht lange, dann wird vertagt. Denn Herr Rat ortet eher den Vorwurf der üblen Nachrede als jenen der Beleidigung – und das Delikt hat einen höheren Strafrahmen. „Das war nicht als üble Nachrede gemeint“, sagt der Verteidiger von Grosz. „Die Ausdrücke sind nicht wörtlich zu betrachten. Heutzutage wird vielen vorgeworfen, dass er keine Eier hat.“ Zum Beweis dafür legt der Anwalt dem Richter einen Erklär-Artikel von dem Kinderformat „Die Sendung mit der Maus“ vor.