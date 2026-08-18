Legionellen-Skandal vor Gericht aufgearbeitet

Braunes Wasser, abgeschaltete Desinfektionsanlage und zwei Menschen in Lebensgefahr: Österreichs größte Legionellenwelle landete am Dienstag vor dem Landesgericht Feldkirch in Vorarlberg, wo sich der Legionellenskandal auch abgespielt hat – Urteil wurde am Dienstag keines gesprochen.
Wer hatte den Stecker gezogen? Diese Frage stand im Zentrum eines Prozesses, der Österreichs bisher größte Legionellenwelle aufarbeitete. 43 Menschen infizierten sich, 42 landeten im Spital, mindestens zwei schwebten in Lebensgefahr. Der Saal war voll – Medien, Privatbeteiligtenvertreter, Betroffene. Angeklagt waren drei Männer: zwei Mitarbeiter des Verpackungsunternehmens Rattpack, einer eines Subunternehmens. Der Vorwurf: fahrlässige Gemeingefährdung und Umweltbeeinträchtigung. Der Kühlturm in Wolfurt sei nie auf Legionellen getestet, nie ordentlich gereinigt worden. Schon zu Prozessbeginn schoben sich die Angeklagten die Verantwortung gegenseitig zu.
Der leitende Rattpack-Mitarbeiter habe sich „auf den Mitarbeiter verlassen“. Dieser wiederum habe die Reinigung ans Subunternehmen ausgelagert – mit Rechnungen als Beweis. Dessen Verteidiger konterte scharf: „Das Beweisverfahren wird zeigen, dass einzig und allein Rattpack für diesen Kühlturm verantwortlich ist.“ Brisant: Der externe Kältetechniker berichtete, er habe die Desinfektionsanlage immer wieder „anstecken“ müssen – offenbar wurde sie regelmäßig abgesteckt. Warum, wusste niemand.
Auch dass der Kühlturm mit Wasser aus der Bregenzer Ach betrieben und braun gefärbt war, warf Fragen auf. Auf die Bedenken des Externen habe der Erstangeklagte nur mit Achselzucken reagiert: Das Wasser werde schon getestet. Für Empörung sorgte zudem ein Vorwurf gegen die Behörden: Amtssachverständige hätten trotz zweijährlicher Kontrollen nie in den Kühlturm geschaut – und auch keine Informationen dazu sehen wollen. Ein Verteidiger wurde deutlich: „Dass eine Behörde bei diesem Spiel mitmacht, ist äußerst fragwürdig.“ Und dem Unternehmen sei vor allem darum gegangen, „nicht in den Medien genannt zu werden“.
Prozess wurde vertagt
Nach einer Verhandlungszeit von insgesamt neun Stunden wurde der Prozess schließlich vertagt. Wann der Prozess fortgesezt wird, ist noch nicht klar. Fix ist nur, dass dann auf jeden Fall auch ein Gerichtsgutachter einvernommen wird.
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