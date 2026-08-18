Legionellen-Skandal vor Gericht aufgearbeitet

Auch dass der Kühlturm mit Wasser aus der Bregenzer Ach betrieben und braun gefärbt war, warf Fragen auf. Auf die Bedenken des Externen habe der Erstangeklagte nur mit Achselzucken reagiert: Das Wasser werde schon getestet. Für Empörung sorgte zudem ein Vorwurf gegen die Behörden: Amtssachverständige hätten trotz zweijährlicher Kontrollen nie in den Kühlturm geschaut – und auch keine Informationen dazu sehen wollen. Ein Verteidiger wurde deutlich: „Dass eine Behörde bei diesem Spiel mitmacht, ist äußerst fragwürdig.“ Und dem Unternehmen sei vor allem darum gegangen, „nicht in den Medien genannt zu werden“.