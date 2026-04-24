Klagen gegen Hass-Poster: „Keine Geldmacherei“

Im Ministerium läuten noch keine Alarmglocken

Der Publizist hat sich laut eigenen Angaben dem Kampf gegen Hass im Netz verschrieben. Auf seiner Facebook-Seite schreibt er: „Es ist schon jetzt die mit Abstand größte Serie an Klagen (...) in der österreichischen Geschichte – und wir sind noch lange nicht fertig.“ Das bekommt auch das Grazer Gericht zu spüren, das bereits einen zweiten Medienrichter installieren musste, um der Klageflut Herr zu werden.