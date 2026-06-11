Anwalt warnt die Politik: „Das sprengt das System“

Wir Gerichtsreporter bemerken, dass immer mehr Jugendliche aus der Haft vorgeführt werden. Woran liegt das?

Nachdem Jugendrichterin Beate Matschnig 2013 aufgedeckt hat, dass in der Justizanstalt Josefstadt ein 14-Jähriger mit einem Besenstiel vergewaltigt wurde, sind die Haftzahlen bei Jugendlichen beinahe auf Null gesunken. Der Trend hat leider nur einige Jahre gehalten. Heute erleben wir einen absoluten Höchststand von jungen Menschen hinter Gittern. Sogar 14-jährige Mädchen werden in Handschellen vorgeführt. Die neu eröffnete Justizanstalt Münnichplatz hat vom ersten Tag an massiv mit Personalmangel und Überbelegung zu kämpfen.