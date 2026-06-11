Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Akuter Reformbedarf

Anwalt warnt die Politik: „Das sprengt das System“

Gericht
11.06.2026 08:00
StrafverteidigerInnen-Präsident Philipp Wolm
StrafverteidigerInnen-Präsident Philipp Wolm(Bild: Krone KREATIV/VÖStV, Wolfgang Weber)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Promis wie RAF Camora waren unter seinen mittlerweile mehr als 1000 Klienten. Anwalt Philipp Wolm, Präsident der Österreichischen StrafverteidigerInnen, warnt im Interview mit der „Krone“ vor zu vielen Jugendlichen in Haft, spricht über überfüllte Gefängnisse, Personalmangel und Gesetzeslücken, die rasch geschlossen werden müssen.

0 Kommentare

Zwischen Treffen mit seinen Mandanten in der Justizanstalt Josefstadt und dem laufenden Foltergeneral-Prozess, in dem der umtriebige Rechtsanwalt vertritt, traf die „Krone“ Philipp Wolm zum Gespräch über aktuelle Baustellen in der heimischen Justiz.

„Krone“: Herr Wolm, der Strafvollzug steht in der Kritik. Als Strafverteidiger sind Sie nahezu täglich im Gefängnis. Was beobachten Sie?
Philipp Wolm: Es ist dramatisch. Die Gefängnisse platzen aus allen Nähten. Die Regierung ist gefordert, rasch zu handeln. Überbelegung, Personalmangel und tragische Suizidfälle lösen sich nicht von alleine. Wir als VÖStV haben hierzu bereits Reformvorschläge geliefert: Die allgemeine Vermeidung von kurzen Freiheitsstrafen, der Ausbau der Fußfessel sowie vermehrte bedingte Entlassungen wären ein Anfang.

Zur Person

Philipp Wolm lernte bei den Top-Anwälten Richard Soyer und Herbert Eichenseder. Seit 2012 führt der Wiener mit Partner Lukas Kollmann eine Kanzlei im 9. Bezirk. Im Oktober 2023 löste er Manfred Ainedter ab und übernahm den Vorsitz in der Vereinigung Österreichischer StrafverteidigerInnen (VÖStV) mit mehr als 400 Mitgliedern.

Wir Gerichtsreporter bemerken, dass immer mehr Jugendliche aus der Haft vorgeführt werden. Woran liegt das?
Nachdem Jugendrichterin Beate Matschnig 2013 aufgedeckt hat, dass in der Justizanstalt Josefstadt ein 14-Jähriger mit einem Besenstiel vergewaltigt wurde, sind die Haftzahlen bei Jugendlichen beinahe auf Null gesunken. Der Trend hat leider nur einige Jahre gehalten. Heute erleben wir einen absoluten Höchststand von jungen Menschen hinter Gittern. Sogar 14-jährige Mädchen werden in Handschellen vorgeführt. Die neu eröffnete Justizanstalt Münnichplatz hat vom ersten Tag an massiv mit Personalmangel und Überbelegung zu kämpfen.

Die bei der letzten Strafverteidiger-Tagung gefassten Beschlüsse zum Thema Jugendstrafrecht hatten großes Medienecho. Wie kann man die Jugendkriminalität besser bewältigen?
Nur Wegsperren zeigt wenig Erfolg. Es bedarf mehr gemeinnütziger Leistungen und Freiheitsbeschränkungen ohne Verlust der Bewegungsfreiheit. Auch die Einführung eines Jugendgerichtshofs Plus würde die Justiz entlasten und die Qualität verbessern.

Anwalt Philipp Wolm mit seinen Mandanten Sophie Karmasin und RAF Camora
Anwalt Philipp Wolm mit seinen Mandanten Sophie Karmasin und RAF Camora(Bild: Krone KREATIV/Sophie Pratschner, APA/picturedesk.com/GEORG HOCHMUTH)

Ex-Ministerin Karmasin, RAF Camora, die Hells Angels sowie vermeintliche Drogenbarone und Foltergeneräle zählen zu Ihren Mandanten. Wie finden diese zu Ihnen?
Unser Geschäft lebt ausschließlich von Empfehlungen und Mundpropaganda. Erfolge und Misserfolge sprechen sich schnell herum. Jeder Anwalt hat seinen eigenen Stil, meine Stärke ist die Prozessführung und Streben nach sinnvollen Prozessstrategien.

Haben Sie manchmal ein mulmiges Gefühl, Schwerverbrechern gegenüberzusitzen?
Ich habe keine Angst. Weder vor Drogenbossen noch vor organisierter Kriminalität. Allerdings sind wir Strafverteidiger nicht selten mit Hass von außen konfrontiert, eben weil wir unseren Mandanten zur Seite stehen. Trotzdem: Ich lebe für meinen Beruf.

Lesen Sie auch:
Die Justiz ist gefordert, die aktuellen gesetzlichen Regelungen zu verbessern.
Trotz OGH-Urteilen
Justiz steckt in der „Gefällt mir“-Falle fest
03.06.2026

Zuletzt sind immer mehr Menschen im Gericht anzutreffen, die mit Privatanklagen konfrontiert sind. Etwa, weil sie ein Posting „geliked“ haben ...
Die Gesetzeslage darf nicht dazu dienen, als Geschäftsmodell missbraucht zu werden. Lücken im Hass-im-Netz-Bekämpfungs-Gesetz müssen rasch repariert werden – denn wenn es so weitergeht, wird das System gesprengt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
11.06.2026 08:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
94.034 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
81.079 mal gelesen
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Medien
ORF-Sumpf: Thurnher stellt Gagenkaiser Strobl frei
76.132 mal gelesen
Pius Strobl könnte schon bald seinen Job los sein ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1727 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Parteienförderung: Jetzt rudert Regierung zurück
1603 mal kommentiert
Nach einem „Spitzengespräch“ im Kanzleramt einigten sich Andreas Babler, Stocker und Beate ...
Außenpolitik
EU-Hammer: Quote für E-Autos soll ab 2028 kommen
1198 mal kommentiert
Österreich wehrt sich in der Verbrenner-Debatte gegen eine neue Vorgabe aus Brüssel. 
Mehr Gericht
Akuter Reformbedarf
Anwalt warnt die Politik: „Das sprengt das System“
Krone Plus Logo
Eltern klagen:
„Das Spital soll uns endlich die Wahrheit sagen“
Krone Plus Logo
Tierquäler-Prozess
Fohlen im Sterben: „Der Krempel steht eh wieder!“
Lebensbeichte nach Tat
Wiener Axt-Mörder sprengt Prostitutionsring
Schmuggelnetzwerk
Drogenboss soll sieben Jahre hinter Gitter wandern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf