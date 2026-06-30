Der Aufsteiger wagte im Nobelskiort ein Abenteuer

Die drei Tage wurden auch genutzt, um den Teamgeist zu stärken. „Vor allem für die Neuen ist dies eine gute Gelegenheit, das Team intensiv kennenzulernen“, möchte Trainer Markus Mader das Camp nicht mehr missen. Am Montag wurden auch die bisher acht „Neuen“ offiziell vorgestellt. Zwei Spieler – ein Rechtsverteidiger und ein Stürmer (vermutlich Precious Benjamin von TSG Hoffenheim) – sollen noch hinzukommen.