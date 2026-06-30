Der Aufsteiger wagte im Nobelskiort ein Abenteuer

Der Skiort Lech wurde erneut zur Hochburg der Austria. Denn bereits zum 15. Mal lud Hotelier und Lustenau-Edelfan Clemens Walch, Mannschaft und Betreuerstab für drei Tage ins Hotel Gotthard. Walch rührte dabei kräftig die Werbetrommel für den Bundesliga-Aufsteiger, der am Arlberg ein kühles Abenteuer wagte.
So wurde das Team von Nobel-Gastronomen zum Essen eingeladen, wurden Golfrunden absolviert und auch der Tourismusverband unterstützt die Grün-Weißen finanziell. Die Austria ist zum Werbeträger geworden und hat in Lech viele Anhänger. Dem Team bot das Kurztrainingslager, das am Dienstag endet, viel Spaß, aber auch Herausforderungen. So stand unter anderem eine Canyoning-Tour auf dem Programm.
Die drei Tage wurden auch genutzt, um den Teamgeist zu stärken. „Vor allem für die Neuen ist dies eine gute Gelegenheit, das Team intensiv kennenzulernen“, möchte Trainer Markus Mader das Camp nicht mehr missen. Am Montag wurden auch die bisher acht „Neuen“ offiziell vorgestellt. Zwei Spieler – ein Rechtsverteidiger und ein Stürmer (vermutlich Precious Benjamin von TSG Hoffenheim) – sollen noch hinzukommen.
Aufsteiger auf gutem Weg
Nach zwei Trainingswochen sieht Mader sein Team schon relativ weit. In den folgenden Wochen geht es darum, Abläufe und Automatismen einzustudieren und sich als Team stetig weiterzuentwickeln. „Dafür ist es wichtig, auch außerhalb des Platzes viel zu arbeiten.“ Morgen Mittwoch testen die Lustenauer in der SunMinimeal Arena um 14 Uhr gegen Young Boys Bern.
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