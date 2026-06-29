Die Hitze verwandelt Seen in Badewannen

Jetzt steuert die Hitzewelle aber auf ein vorübergehendes Ende zu. Mittwoch wird es in Kärnten einen Wetterumschwung geben. In der aufgeheizten Luft kann es örtlich zu kräftigen Gewittern mit starken Niederschlägen, Hagel und Sturmböen kommen. Danach werden sich die Temperaturen auf ein „normales“ Sommerlevel zwischen 24 und maximal 30 Grad Celsius einpendeln.