Die Hitze verwandelt Seen in Badewannen

Bei Temperaturen von über 30 Grad glüht Kärnten. Der Sprung ins kühle Nass bringt aber kaum Erfrischung.
Einsatzorganisationen hatten in den vergangenen Tagen vor der enormen Hitzebelastung in Kärnten gewarnt. Wie gefährlich die hohen Temperaturen sein können, zeigt auch eine Erhebung der Ages. So seien in den vergangenen fünf Jahren in Kärnten 226 Hitzetote zu beklagen gewesen.
Die Kärntner dürften allerdings die Warnungen nicht in den Wind geschlagen haben. Laut Auskunft des Roten Kreuzes sei es am Wochenende nicht zu einer außergewöhnlichem Einsatzaufkommens aufgrund der Hitze gekommen.
Die heimischen Strandbäder können sich jedoch freuen: Tausende Kärntnerinnen und Kärntner suchen in diesen „Wüstentagen“ (Tage mit einer Temperatur von 35 Grad und darüber) Abkühlung im kühlen Nass.
Wasser über 28 Grad warm
Doch zwölf Tage mit Sonnenschein und kaum Niederschlag haben auch die Kärntner Seen schon ordentlich aufgeheizt. An einigen Seen wurden bereits Junirekorde eingestellt. Der Pressegger See hielt Sonntagnachmittag bei lauwarmen 28,9 Grad. Der Turnersee erreichte 28,6 Grad Clesius. Erfrischender ist derzeit noch der Sprung in den Afritzer See (25,1) sowie in den Brennsee (25,6).
Hitzepol St. Andrä
Neue Rekordwerte bei der Temperatur hat es in Kärnten am Wochenende allerdings nicht gegeben. Spitzenreiter war St. Andrä im Lavanttal. Hier wurden Sonntag 35,8 Grad gemessen.
Jetzt steuert die Hitzewelle aber auf ein vorübergehendes Ende zu. Mittwoch wird es in Kärnten einen Wetterumschwung geben. In der aufgeheizten Luft kann es örtlich zu kräftigen Gewittern mit starken Niederschlägen, Hagel und Sturmböen kommen. Danach werden sich die Temperaturen auf ein „normales“ Sommerlevel zwischen 24 und maximal 30 Grad Celsius einpendeln.
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