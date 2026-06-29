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Klimatologe warnt: „26 Grad nachts bald häufiger“

Guten Morgen Wien
29.06.2026 03:30
(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)

Tropennächte und Temperaturen von bis zu 40 Grad. Die Wiener schmoren unter der aktuellen Hitzewelle. Doch werden uns derartige Höchsttemperaturen auch künftig zum Schwitzen bringen? Die „Krone“ fragte nach. Stadtklimatologe Simon Tschannett über schlaflose Tropennächte, neue Urlaubsdestinationen, wann die Sommerferien eigentlich stattfinden sollten und welche Bezirke sich am stärksten aufheizen. Das und mehr lesen Sie heute in Ihrer „Kronen Zeitung“ sowie auf krone.at

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