SpaceX-Raketenteil hinterlässt neuen Mondkrater

Die SpaceX-Trägerrakete Falcon 9 hatte im Jänner 2025 zwei Mondlandgeräte ins All befördert. Der Raketenantrieb landete auf der Erde, die oberste Raketenstufe blieb jedoch im All – vor zwei Wochen schlug das ungefähr vier Tonnen schwere Teil dann auf dem Mond ein. Der dabei entstandene Krater hat einen Durchmesser von ungefähr 18 Metern und ist knapp drei Meter tief, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA erklärt.