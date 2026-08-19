SpaceX-Raketenteil hinterlässt neuen Mondkrater

Vor zwei Wochen ist ein tonnenschweres Schrottteil einer SpaceX-Rakete auf dem Mond eingeschlagen. Durch den Aufprall ist ein Krater mit einem Durchmesser von fast 20 Metern entstanden, wie Vorher-Nachher-Bilder der NASA zeigen.
Die SpaceX-Trägerrakete Falcon 9 hatte im Jänner 2025 zwei Mondlandgeräte ins All befördert. Der Raketenantrieb landete auf der Erde, die oberste Raketenstufe blieb jedoch im All – vor zwei Wochen schlug das ungefähr vier Tonnen schwere Teil dann auf dem Mond ein. Der dabei entstandene Krater hat einen Durchmesser von ungefähr 18 Metern und ist knapp drei Meter tief, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA erklärt.
Am Krater sind dunkle und helle Streifen zu erkennen, wie ein neues Foto zeigt. Die dunkleren Linien sind Material, das in der Nähe der Oberfläche lag und über Jahrmillionen von Sonnenwind, kosmischer Strahlung und Mikrometeoriteneinschlägen geformt wurde, wie das Magazin „Der Spiegel“ schreibt. Die helleren Linien könnten frisches Gestein und Staub sein, die aus den tieferen Schichten kommen.
Das Bild hat die US-Sonde „Lunar Reconnaissance Orbiter“ gemacht. Dabei war die Sonde 96 Kilometer vom Mond entfernt und flog mit einer Geschwindigkeit von 5760 km/h vorbei.
Die NASA will in Zukunft eine Weltraumbasis auf dem Mond errichten, Erkenntnisse über mögliche Kollisionen mit Weltraumschrott sind deshalb wichtig. Auf dem Mond schlagen zwar regelmäßig Meteoriten ein, Kollisionen mit Raketenteilen oder anderem Weltraumschrott sind aber selten. Schätzungen der Europäischen Weltraumbehörde ESA zufolge befinden sich derzeit mehr als 46.000 Teile Weltraumschrott in der Erdumlaufbahn, die zusammen rund 17.000 Tonnen wiegen.
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