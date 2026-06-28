114 km/h in der City: Luxus-Bolide beschlagnahmt

Zu schnell und zu viel getrunken

Am Kai gingen dem Lenker jedoch die Pferde durch: Beamte, die in diesem Bereich Geschwindigkeitsmessungen durchführten, erwischten ihn mit 114 km/h. Damit nicht genug, stellten sie bei der darauffolgenden Kontrolle auch noch fest, dass der 47-Jährige betrunken war. Er hatte etwa 0,7 Promille.