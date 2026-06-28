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Pferde gingen durch

114 km/h in der City: Luxus-Bolide beschlagnahmt

Wien
28.06.2026 14:03
Mit einem Ferrari SF90 Stradale war der Verdächtige unterwegs (Symbolbild).
Mit einem Ferrari SF90 Stradale war der Verdächtige unterwegs (Symbolbild).(Bild: august.columbo - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

1000 PS wollen gezähmt werden – einem 47-Jährigen ist das Wien sichtlich nicht gelungen. Der Mann wurde am Samstagabend am Franz-Josef-Kai mit seinem Ferrari in der Wiener City beim Rasen ertappt. Statt 50 km/h zeigte der Tacho 114 an.

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Für Aufsehen sorgte der Lenker mit seinem Gefährt in mehrerlei Hinsicht, denn er war laut „Krone“-Infos mit einem roten Ferrari SF90 Stradale unterwegs. Der Supersportwagen hat 1000 PS.

Zu schnell und zu viel getrunken
Am Kai gingen dem Lenker jedoch die Pferde durch: Beamte, die in diesem Bereich Geschwindigkeitsmessungen durchführten, erwischten ihn mit 114 km/h. Damit nicht genug, stellten sie bei der darauffolgenden Kontrolle auch noch fest, dass der 47-Jährige betrunken war. Er hatte etwa 0,7 Promille. 

Seinen Führerschein ist der Verdächtige los und auch der Ferrari wurde vorläufig beschlagnahmt. Zudem hagelte es gleich mehrere Anzeigen.

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