Mutter war kurz weg
Baby aus Kinderwagen entführt – Leiche gefunden
Seit dem späten Donnerstagabend suchte die deutsche Polizei nach einem drei Monate alten Säugling. Der kleine Bub soll aus einem Kinderwagen in der Nähe von Stuttgart entführt worden sein. Jetzt hat die Polizei die Leiche eines Babies gefunden ...
Schon seit der Nacht hatte die Polizei in der deutschen Stadt Renningen in Baden-Württemberg fieberhaft nach einem drei Monate alten Baby gesucht. Am Freitagnachmittag machten die Beamten dann einen schrecklichen Funde: eine Babyleiche. „Dabei könnte es sich um den vermissten Jungen handeln“, teilte die Polizei mit. Die Leichte müsse aber erst noch identifiziert werden.
„Aus dem Kinderwagen gehoben und mitgenommen“
Am Donnerstag gegen 23.30 Uhr hatten die Eltern eines Säuglings den Notruf gewählt und erklärt, dass ihr Sohn nicht mehr da sei. „Das Kind war für kurze Zeit unbeaufsichtigt. Es wurde von einer unbekannten Person aus dem Kinderwagen gehoben und mitgenommen“, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung.
Der Kinderwagen sei an der „Wohnanschrift der Mutter“ gestanden, sagte der Sprecher gegenüber der „Stuttgarter Zeitung“. Laut der „Bild“-Zeitung hatte die Mutter des Säuglings Einkäufe ins Haus gebracht, in der Zeit sei das Baby verschwunden. Der Kinderwagen blieb aber an Ort und Stelle stehen. Bisher ist noch nicht klar, wer das Baby aus dem Wagen genommen hat.
Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem kleinen Buben gesucht. „Wir hoffen, dass es dem Kind gut geht, aber wenn es bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre es sehr schlecht“, sagte ein Polizeisprecher zur Deutschen Nachrichten Agentur. Bei der Suche nach dem Säugling setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein.
Die Polizei wurde dann auch schließlich fündig. Noch ist aber unklar, ob es sich bei der Babyleiche um den vermissten Säugling handelt. Wo die Leiche gefunden wurde und wie das Baby gestorben ist, könne man derzeit aus „ermittlungstaktischen Gründen“ nicht sagen.
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