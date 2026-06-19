Baby aus Kinderwagen entführt – Leiche gefunden

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem kleinen Buben gesucht. „Wir hoffen, dass es dem Kind gut geht, aber wenn es bei der Hitze irgendwo hilflos wäre, wäre es sehr schlecht“, sagte ein Polizeisprecher zur Deutschen Nachrichten Agentur. Bei der Suche nach dem Säugling setzte die Polizei neben 50 Beamten, 40 Suchhunden des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Hubschraubern und Drohnen mit Wärmebildkameras auch Leichenspürhunde ein.