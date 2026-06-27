Fans sorgen sich um Christa Kummers Gesundheit

„Ich habe Ende des Monats eine Operation, der ich mich unterziehen muss“, sagte sie der „Krone“, ohne nähere Details bekannt zu geben. Das hat sich nicht geändert, als wir sie diese Woche, kurz vor dem besagten Termin, getroffen haben. „Ich will nichts dazu sagen, dabei bleibe ich auch“, so Kummer, der die Diagnose erst vor Kurzem mitgeteilt wurde.