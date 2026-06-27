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Behandlung ab Montag

Fans sorgen sich um Christa Kummers Gesundheit

Adabei Österreich
27.06.2026 19:30
Gerade erst präsentierte Christa Kummer ihr neues Buch „Niemals ohne High Heels“.
Gerade erst präsentierte Christa Kummer ihr neues Buch „Niemals ohne High Heels“.(Bild: Alexander Tuma)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Ihre Fans bangen: Die beliebte Moderatorin Christa Kummer muss sich ab Montag einer Behandlung und einer Operation unterziehen. Die besorgniserregende Diagnose wurde ihr erst vor Kurzem mitgeteilt, verriet sie der „Krone“. 

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Selten hat man diese Frau um Worte verlegen gesehen, doch Publikumsliebling und Star-Moderatorin Christa Kummer hat nun diesen Punkt erreicht. Denn wie zuletzt bekannt wurde, muss die ehemalige Wetter-Expertin des ORF eine Pause einlegen. Eine geplante Tour mit Bundeskanzler Christian Stocker (66), die sie hätte moderieren sollen, musste die 61-jährige Niederösterreicherin ebenso absagen.

Das Markenzeichen von Christa Kummer sind die High Heels.
Das Markenzeichen von Christa Kummer sind die High Heels.(Bild: Eva Manhart)

„Ich habe Ende des Monats eine Operation, der ich mich unterziehen muss“, sagte sie der „Krone“, ohne nähere Details bekannt zu geben. Das hat sich nicht geändert, als wir sie diese Woche, kurz vor dem besagten Termin, getroffen haben. „Ich will nichts dazu sagen, dabei bleibe ich auch“, so Kummer, der die Diagnose erst vor Kurzem mitgeteilt wurde.

Klar ist aber, dass die Frau, die immer stark wie eine Löwin ist, emotional mitgenommen wirkt. Doch Aufgeben war und ist für sie nie eine Option gewesen.

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Also wird sie sich am Montag der Behandlung unterziehen – nicht nur ihre Familie, an vorderster Front Ehemann Franz, und Freunde werden ihr positive Energie schicken. Auch ihre Fans drücken der „Löwin“ die Daumen, damit sie zeitnah wieder durchs Leben wirbelt.

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