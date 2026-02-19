Vorteilswelt
Auch in Stöckelschuhen

Ex-ORF-Lady Christa Kummer erobert eine neue Bühne

Salzburg
19.02.2026 16:38
Christa Kummer moderierte erstmals die Eröffnung der Hohen Jagd.
Christa Kummer moderierte erstmals die Eröffnung der Hohen Jagd.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Von wegen Job-Frust: Die 61-jährige Ex-Wetterfee widmet sich nach ihrem TV-Aus nun ihrer zweiten großen Leidenschaft neben dem Wetter: der Jagd. Im Messezentrum in Salzburg eröffnete sie erstmals die Fachmesse „Hohe Jagd und Fischerei“. 

„Ich möchte ein Lebenszeichen von euch hören!“, peitschte Ex-ORF-Wetterfee Christa Kummer das Publikum bei der Eröffnung der „Hohen Jagd“ am Donnerstagvormittag so richtig auf. Mit Erfolg: Tosender Applaus stellte sich unter den zahlreichen Jägern in Windeseile ein. Die ehemalige TV-Moderatorin erobert nach dem Fernsehbildschirm nun zunehmend die Bühnen bei Jagdveranstaltungen. Natürlich so, wie ihr Publikum sie seit jeher kennt und liebt: in Stöckelschuhen.

Dass sich die Ex-ORF-Lady für die Jagd begeistert, ist nicht neu. Seit 2023 ist sie Präsidentin des Grünen Kreuzes. Der Verein setzt sich unter anderem für den Schutz der Lebensräume unseres Wildes ein und unterstützt Personen aus der Jagd- und Forstwirtschaft, die in Not geraten sind.

Von solch einer misslichen Lage ist Kummer selbst meilenweit entfernt. Trotz ORF-Aus Ende 2025, läuft es für die Moderatorin prächtig. Sie hat sich nicht nur mit der Jagd ein weiteres, spezielles Themenfeld ausgesucht, in dem sie mit ihrer Expertise glänzen kann. Wie die „Krone“ erfuhr, ist die 61-Jährige bestens für Veranstaltungs-Moderationen gebucht. Bis 2027 reichen die Aufträge.

Salzburg
19.02.2026 16:38
