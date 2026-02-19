Ex-ORF-Lady Christa Kummer erobert eine neue Bühne

„Ich möchte ein Lebenszeichen von euch hören!“, peitschte Ex-ORF-Wetterfee Christa Kummer das Publikum bei der Eröffnung der „Hohen Jagd“ am Donnerstagvormittag so richtig auf. Mit Erfolg: Tosender Applaus stellte sich unter den zahlreichen Jägern in Windeseile ein. Die ehemalige TV-Moderatorin erobert nach dem Fernsehbildschirm nun zunehmend die Bühnen bei Jagdveranstaltungen. Natürlich so, wie ihr Publikum sie seit jeher kennt und liebt: in Stöckelschuhen.