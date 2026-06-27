„Enormer Schmerz!“ Verletzungssorgen bei Spanien

„Enormer Schmerz“

„Er (Williams) hatte leichte Beschwerden. Es könnte sich um eine Zerrung handeln oder vielleicht auch nur um Ermüdung“, erklärte Trainer Luis de la Fuente. „Das Schlimmste ist der enorme Schmerz, den wir angesichts dessen empfinden, was mit Yeremy passiert – er könnte den Rest der Weltmeisterschaft verpassen“, fügte er hinzu. Spanien droht damit ein Engpass auf den Außenbahnen, da auch Victor Munoz (Muskelblessur) bisher bei der WM noch nicht spielen konnte.