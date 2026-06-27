Bei der Hitze auch noch 35 Hektar Feld in Flammen

Schon bei der Anfahrt war eine massive Rauchsäule am Himmel zu sehen. Schnell entschied man sich, weitere Feuerwehren – Ebergassing, Fischamend, Himberg, Kledering, Rannersdorf und Rauchenwarth – zur Unterstützung zu rufen, um die „sehr rasch laufenden Flammen“ unter Kontrolle zu bringen. Auch ein anwesender Bauer unterstützte die Einsatzkräfte – indem er bei den angrenzenden Feldern die Frucht umgrub.