41,4°! Das tun die Deutschen gegen die Rekordhitze

Straßenverkehr in Leipzig lahmgelegt

In der deutschen Stadt Leipzig hat die Hitze den Straßenbahnverkehr komplett zum Erliegen gebracht. Bis Mitternacht sei kein Linienverkehr mehr möglich, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe mit. Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen rieten unterdessen am Wochenende von nicht dringend notwendigen Reisen ab. „Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist an diesem Wochenende stark von der Rekord-Hitze betroffen. Auch der Schienenverkehr leidet unter den Extremtemperaturen“, hieß es in einer Aussendung.