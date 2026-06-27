Kreativität gefragt
41,4°! Das tun die Deutschen gegen die Rekordhitze
Am Samstag ist mit 41,4 Grad Celsius in Saarbrücken der bisherige Temperaturrekord in Deutschland gefallen. Erst am Freitag waren 41,3 Grad Celsius an derselben Wetterstation gemessen worden. Die Hitze lässt Einsatzkräfte zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen: So setzte die Berliner Polizei beispielsweise Wasserwerfer zur Abkühlung ein.
Wie die „Bild“ am Samstag online berichtete, habe es mehrere Stationen gegeben, an denen sich Passantinnen und Passanten abkühlen konnten, darunter beim Brandenburger Tor und am Potsdamer Platz. Zwei Wasserwerfer hätten einen Sprühregen erzeugt, teilte die Polizei mit. In Deutschlands Hauptstadt kam es aufgrund der Hitze im gesamten S-Bahn-Netz zu Verspätungen und Ausfällen.
In München haben sich am trotz der hohen Temperaturen Tausende Menschen beim Christopher Street Day (CSD) versammelt. Die Veranstalterinnen und Veranstalter hatten unter anderem Trinkwasserspender und Wassersprühstationen aufgestellt. Zuschauerinnen und Zuschauern der Parade wurde empfohlen, nach schattigen Plätzen zu suchen. Einige Menschen gingen außerdem in den Eisbach, um sich abzukühlen. Für München gab der Deutsche Wetterdienst bereits eine amtliche Hitzewarnung heraus.
Straßenverkehr in Leipzig lahmgelegt
In der deutschen Stadt Leipzig hat die Hitze den Straßenbahnverkehr komplett zum Erliegen gebracht. Bis Mitternacht sei kein Linienverkehr mehr möglich, teilten die Leipziger Verkehrsbetriebe mit. Die Deutsche Bahn und weitere Eisenbahnunternehmen rieten unterdessen am Wochenende von nicht dringend notwendigen Reisen ab. „Die Verkehrsinfrastruktur in Deutschland ist an diesem Wochenende stark von der Rekord-Hitze betroffen. Auch der Schienenverkehr leidet unter den Extremtemperaturen“, hieß es in einer Aussendung.
Der Autoverkehr ist ebenfalls nicht verschont geblieben. Laut einer ADAC-Liste sind etliche Autobahnen in mehreren Bundesländern von Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen betroffen. In einigen Fällen wölbt sich die Fahrbahn bei Hitze auf, weil sich der Beton ausdehnt.
Hamburg gehen Krankenwagen aus
In der Großstadt Hamburg gehen bereits die Rettungswagen aus. Diese sollen nach dem Einsatz im Krankenhaus nun mit Blaulicht und Sirene zur Wache zurückfahren dürfen, um schneller wieder einsatzbereit zu sein. Wie berichtet, haben die Blaulichtorganisationen derzeit hitzebedingt mehr Einsätze als üblich.
Die „Bild“ berichtete am Samstag von Freibädern, die keine Besucherinnen und Besucher mehr hineinließen, von ausverkauften Klimageräten und Ventilatoren sowie abgesagten Veranstaltungen. Für den späteren Abend und die Nacht sagten Meteorologinnen und Meteorologen Unwettergefahr im Norden und Nordwesten Deutschlands voraus. Am Sonntag soll die Temperatur auf bis zu 42 Grad steigen.
Hitzerekorde auch in anderen Ländern
Auch in Österreich (39,3 Grad) und in anderen europäischen Ländern sind am Samstag neue Hitzerekorde registriert worden. In Tschechien wurde mit 40,8 Grad die höchste Temperatur seit Beginn der Aufzeichnungen gemeldet, in Dänemark waren es 37 Grad Celsius – in dem Nachbarland Deutschlands könnten bald ebenfalls 40 Grad erreicht werden.
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