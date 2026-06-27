Für Salzburg Ducks heißt es jetzt: Bitte warten!

Auch aufgrund der Hitze passierte wenig in Hälfte zwei, die Gäste jubelten am Ende über einen 42:14-Sieg und sicherten damit Tabellenrang zwei ab. Für die Enten heißt es hingegen: Bitte warten! Da die Fehervar Enthroners ebenfalls verloren haben (27:44 gegen die Vienna Knights), herrscht zwischen den Ungarn und Salzburg Gleichstand. Da beide jeweils ein direktes Duell für sich entscheiden konnten, entscheidet nun die Schwierigkeit des Spielplans darüber, wer vorgereiht wird. Darauf einigten sich alle Teams vor der Saison. Die Entscheidung fällt erst heute Abend, wenn alle Spiele des Grunddurchgangs durchgeführt wurden. Die Ducks haben aber die besseren Karten.