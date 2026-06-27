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Niederlage gegen Prag

Für Salzburg Ducks heißt es jetzt: Bitte warten!

Sport
27.06.2026 22:30
Madden (li.) erzielte zwei Touchdowns.
Madden (li.) erzielte zwei Touchdowns.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Die Salzburg Ducks mussten sich im letzten Grunddurchgangsspiel der AFL den Prag Black Panthers klar geschlagen geben. Ob die Mozartstädter trotzdem erstmals in der Vereinsgeschichte die Play-offs erreichen, steht aber noch nicht fest. Die Entscheidung fällt erst 24 Stunden nach dem Schlusspfiff.

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Wir haben derzeit so viele Verletzte. Wenn ein Spieler ausfällt, dann haben wir auf dieser Position niemanden mehr, der dort schon einmal gespielt hat“, seufzte Trainer Joe Ashfield nach der 14:42-Pleite gegen die Prag Black Panthers.

Dabei starteten die Ducks gut ins letzte Heimspiel der Austrian Football League-Saison. Der pfeilschnelle Camron Madden sorgte gleich im ersten Ballbesitz für den ersten Touchdown des Spiels und brachte die Hausherren in Front. Der Texaner sollte noch vor der Pause ein zweites Mal den Weg in die Endzone finden. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Tschechen aber schon all ihre Trümpfe ausgespielt – Halbzeitstand: 14:35.

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Auch aufgrund der Hitze passierte wenig in Hälfte zwei, die Gäste jubelten am Ende über einen 42:14-Sieg und sicherten damit Tabellenrang zwei ab. Für die Enten heißt es hingegen: Bitte warten! Da die Fehervar Enthroners ebenfalls verloren haben (27:44 gegen die Vienna Knights), herrscht zwischen den Ungarn und Salzburg Gleichstand. Da beide jeweils ein direktes Duell für sich entscheiden konnten, entscheidet nun die Schwierigkeit des Spielplans darüber, wer vorgereiht wird. Darauf einigten sich alle Teams vor der Saison. Die Entscheidung fällt erst heute Abend, wenn alle Spiele des Grunddurchgangs durchgeführt wurden. Die Ducks haben aber die besseren Karten.

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