Lisa Hotwagner nahm unter Tränen Abschied von Ö3

„Strategien verändern sich, und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie“, fuhr Hotwagner fort. „Und das ist okay.“

„Große Liebe ist heute zu Ende“

Vor 16 Jahren, mit gerade mal 22 Jahren, habe sie ihre Karriere bei Ö3 gestartet „und ich habe mich sofort verliebt“, ins Radio, die Menschen, die hier arbeiten, aber auch in die Ö3-Gemeinde, die ihr jeden Tag „so viel zurückgegeben hat“.