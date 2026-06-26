Lisa Hotwagner nahm unter Tränen Abschied von Ö3

Nach 16 Jahren hinterm Mikrofon hat Lisa Hotwagner am Donnerstag ihren Abschied bei Ö3 gefeiert. Dabei sprach die Moderatorin nicht nur über die Gründe hinter ihrem Exit, sondern vergoss auch ein paar Tränen.
„Leute, heute wird’s schwer. Heute ist meine letzte Sendung auf Ö3,“ erklärte Lisa Hotwagner bereits vorab in ihrer Instagram-Story und wirkte dabei sichtlich bewegt. „Nach 16 Jahren wird dieses Kapitel abgeschlossen.“
Ihr Mann habe ihr eine kleine Mut-Botschaft auf einen Zettel geschrieben, verriet Hotwagner ihren Fans zudem. Diese Nachricht werde sie bei ihrem Abschied begleiten und Kraft geben.
„Jetzt heißt es Abschied nehmen“
Gegen 22 Uhr meldete sich Hotwagner schließlich zum allerletzten Mal bei den Ö3-Hörern. „Jetzt wird‘s schwer, weil jetzt heißt es Abschied nehmen“, erklärte sie mit gebrochener Stimme.
Zum Lebewohl gab‘s daraufhin ein Ständchen: Der Hit „Hot in the City“ wurde kurzerhand zu „Es muss a Hotwagner sein“. Darin hieß es dann unter anderen: „Weil wenn ein freundliches Gesicht zur dir was Nettes spricht, kann‘s nur die Hotwagner sein.“
„Das letzte halbe Jahr war wirklich hart“
Als die Ö3-Moderatorin dann über die Gründe ihres Abschieds sprach, brachen alle Dämme. „Ich muss euch ehrlich etwas sagen, das letzte halbe Jahr war wirklich hart“, erklärte sie mit tränenerstickter Stimme. Sie habe gesundheitlich „eine ganz große Herausforderung meistern müssen“, erklärte sie, „und zeitgleich hat sich Ö3 von mir getrennt.“
„Strategien verändern sich, und ich bin nicht mehr Teil dieser Strategie“, fuhr Hotwagner fort. „Und das ist okay.“
„Große Liebe ist heute zu Ende“
Vor 16 Jahren, mit gerade mal 22 Jahren, habe sie ihre Karriere bei Ö3 gestartet „und ich habe mich sofort verliebt“, ins Radio, die Menschen, die hier arbeiten, aber auch in die Ö3-Gemeinde, die ihr jeden Tag „so viel zurückgegeben hat“.
„Diese große Liebe ist heute zu Ende“, so Hotwagner zum Abschied, die sich am Ende ihrer Show sichtlich bewegt bei ihren Hörern „für 16 großartige Jahre“ bedankte.
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