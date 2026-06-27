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Bei Klettertour

Österreicher (59) stürzte am Hohen Göll in den Tod

Salzburg
27.06.2026 21:44
Die Westseite des Hohen Göll
Die Westseite des Hohen Göll(Bild: Wikimedia/Jörg Braukmann)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Tragische Meldung der bayerischen Alpin-Polizei: Ein Österreicher (59) stürzte in der „Alten Westwand“ am Hohen Göll tödlich ab. Er wollte am Samstag zur Mittagszeit allein die dortige Klettertour bewältigen, als das Unglück passierte. Andere Kletterer fanden ihn und schlugen Alarm.

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Der Unfall ereignete sich auf der bayerischen Seite des Hohen Göll (2522 Meter) im Gemeindegebiet von Schönau am Königssee: Laut dem Bericht der bayerischen Einsatzkräfte wollte der „erfahrene Bergsteiger“ alleine die Klettertour „Alte Westwand“ begehen. Direkt nach dem Ausstieg aus der Tour stürzte er aus noch ungeklärter Ursache ab.

Kletterer setzten einen Notruf ab, als sie den Körper des 59-Jährigen fanden. Beim Eintreffen der Bergwacht Berchtesgaden konnte nur mehr der Tod des Österreichers festgestellt werden.

Die Bergung der Leiche erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bergewacht, der bayerischen Alpin-Polizei sowie des Polizeihubschraubers „Edelweiß 14“. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen laut Polizei nicht vor.

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