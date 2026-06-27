Österreicher (59) stürzte am Hohen Göll in den Tod

Der Unfall ereignete sich auf der bayerischen Seite des Hohen Göll (2522 Meter) im Gemeindegebiet von Schönau am Königssee: Laut dem Bericht der bayerischen Einsatzkräfte wollte der „erfahrene Bergsteiger“ alleine die Klettertour „Alte Westwand“ begehen. Direkt nach dem Ausstieg aus der Tour stürzte er aus noch ungeklärter Ursache ab.