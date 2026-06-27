Österreicher (59) stürzte am Hohen Göll in den Tod

Tragische Meldung der bayerischen Alpin-Polizei: Ein Österreicher (59) stürzte in der „Alten Westwand“ am Hohen Göll tödlich ab. Er wollte am Samstag zur Mittagszeit allein die dortige Klettertour bewältigen, als das Unglück passierte. Andere Kletterer fanden ihn und schlugen Alarm.
Der Unfall ereignete sich auf der bayerischen Seite des Hohen Göll (2522 Meter) im Gemeindegebiet von Schönau am Königssee: Laut dem Bericht der bayerischen Einsatzkräfte wollte der „erfahrene Bergsteiger“ alleine die Klettertour „Alte Westwand“ begehen. Direkt nach dem Ausstieg aus der Tour stürzte er aus noch ungeklärter Ursache ab.
Kletterer setzten einen Notruf ab, als sie den Körper des 59-Jährigen fanden. Beim Eintreffen der Bergwacht Berchtesgaden konnte nur mehr der Tod des Österreichers festgestellt werden.
Die Bergung der Leiche erfolgte in Zusammenarbeit mit der Bergewacht, der bayerischen Alpin-Polizei sowie des Polizeihubschraubers „Edelweiß 14“. Hinweise auf eine Fremdbeteiligung liegen laut Polizei nicht vor.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.