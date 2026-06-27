Gegen England: Feiert Panama erneut bei Pleite?

Marko Arnautović hatte nach der erstmaligen WM-Quali nach 28 Jahren einen Feiertag für Österreich gefordert, Ecuador hat nach dem 2:1-Sieg gegen Deutschland und dem Einzug ins Sechzehntelfinale einen bekommen – und auch Panama kann davon schon ein Lied singen! Denn nach der erstmaligen WM-Quali 2017 spontan einen landesweiten Feiertag aus. Und auch, als der kleine mittelamerikanische Staat das Ticket für die WM in den USA, Kanada und Mexiko buchte, war die Freude enorm:

LASK-Verteidiger: „Es war unbeschreiblich!“

„Wir haben stundenlang im Stadion mit den Familien und Fans gefeiert. Es war unbeschreiblich, was sich auf den Straßen abgespielt hat. Die Menschen haben gejubelt und getanzt“, erinnert sich LASK-Verteidiger Andres Andrade, der in beiden bisherigen Gruppenspielen (0:1 gegen Ghana und 0:1 gegen Kroatien) jeweils durchspielte. Am Samstag (23 Uhr – im Liveticker) geht es zum Abschluss gegen England – womit auch wieder Erinnerungen an die erste WM-Teilnahme Panamas überhaupt geweckt werden.