Wohnmobil in Flammen: Ehepaar und Hunde gerettet

Wie war es dazu gekommen? Das Ehepaar war auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als es im Fahrzeuginneren zu brennen begann. Der 61-jährige Lenker steuerte das Fahrzeug in die nächstgelegene Pannenbucht. Beim Aussteigen mussten die beiden feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite bereits lichterloh brannte. Sie konnten sich und die beiden Hunde in Sicherheit bringen.