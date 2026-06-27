Wohnmobil in Flammen: Ehepaar und Hunde gerettet

Am Samstagnachmittag brannte auf der A9 bei Mautern in der Steiermark das Wohnmobil eines deutschen Ehepaars lichterloh. Glücklicherweise konnten sich die beiden sowie ihre zwei Hunde rechtzeitig in Sicherheit bringen – es wurde niemand verletzt.
Am Samstag gegen 15.30 Uhr wurden die örtlichen Feuerwehren auf die A9 zwischen Mautern und Kammern zu einem brennenden Wohnmobil alarmiert – meterhohe Flammen waren schon bei der Anfahrt zu sehen. Glücklicherweise hatten sich die Insassen, ein 61-jähriger Deutscher mit seiner 58-jährigen Ehefrau und zwei Hunden, bereits ins Freie gerettet.
Wie war es dazu gekommen? Das Ehepaar war auf der Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als es im Fahrzeuginneren zu brennen begann. Der 61-jährige Lenker steuerte das Fahrzeug in die nächstgelegene Pannenbucht. Beim Aussteigen mussten die beiden feststellen, dass die rechte Fahrzeugseite bereits lichterloh brannte. Sie konnten sich und die beiden Hunde in Sicherheit bringen.
Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Wohnmobil bereits in Vollbrand. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sowie der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn Voralpenkreuz ab 15.50 Uhr für den gesamten nachfolgenden Verkehr gesperrt werden.
Keine Verletzten – hoher Sachschaden
Die Freiwilligen Feuerwehren Seiz, Mautern und Kammern standen mit vier Fahrzeugen und 27 Kräften im Einsatz und konnten den Brand gegen 16.20 Uhr löschen. Nach der Reinigung der Fahrbahn sowie der Bergung und Abschleppung des Wohnmobils konnten beide Fahrstreifen um 17 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden.
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