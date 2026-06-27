Niederlande-Star trauert um ungeborenen Sohn

„Wir waren in der Kirche, um eine Kerze anzuzünden. Dann sind wir mit unserem anderen Sohn Samuel zum Spielplatz in der Nähe gegangen – da war nur ein anderer Junge. Er hieß Elijah. Es hätte kein schöneres Zeichen von Gott geben können. Er hat uns gezeigt, dass unser kleiner Bub immer in unserer Nähe ist“, schreibt Noa in einer weiteren Instagram-Story. Erst am 30. Mai hatte das Paar verkündet, wieder schwanger zu sein.