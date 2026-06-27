Niederlande-Star trauert um ungeborenen Sohn

Trauriger Schicksalsschlag im Nationalteam der Niederlande. Wenige Tage nach dem 3:1-Sieg über Tunesien und damit verbundenen Gruppensieg trauert Stürmer Cody Gakpo um seinen ungeborenen Sohn.
„Das ist eine sehr harte Zeit für unsere Familie. Wir bitten um Abstand und Zeit. Danke für euer Verständnis“, schreibt Niederlande-Stürmer Cody Gakpo auf seiner Instagram-Seite. Der 27-jähriger Liverpool-Spieler und seine Partnerin Noa haben ihren ungeborenen Sohn während der Schwangerschaft verloren. „Für immer unser Sohn. Elijah Raphael Gakpo“, schreibt Noa.
„Wir waren in der Kirche, um eine Kerze anzuzünden. Dann sind wir mit unserem anderen Sohn Samuel zum Spielplatz in der Nähe gegangen – da war nur ein anderer Junge. Er hieß Elijah. Es hätte kein schöneres Zeichen von Gott geben können. Er hat uns gezeigt, dass unser kleiner Bub immer in unserer Nähe ist“, schreibt Noa in einer weiteren Instagram-Story. Erst am 30. Mai hatte das Paar verkündet, wieder schwanger zu sein.
Marokko wartet auf Niederlande
Auf Gakpo, der bisher in allen drei Partien in der Startelf gestanden war, und seine „Oranjes“ geht‘s am Dienstag (3 Uhr) im Sechzehntelfinale gegen Marokko weiter. Nach dem 2:2 gegen Japan zum Auftakt in Gruppe F feierten die Niederländer gegen Schweden (5:1) und Tunesien (3:1) zwei ungefährdete Siege. Gegen Schweden hatte Gakpo zwei Tore und einen Assist beigesteuert.
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