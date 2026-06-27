F1-Pilot: „Haben gegen Österreich die Nase vorn!“

Perez schwärmt von Heim-WM

Für Sergio Perez ist die Heim-WM freilich ein besonderes Spektakel. „Es ist großartig, die WM in Mexiko zu haben, und das Nationalteam spielt wirklich gut“, sagte der Cadillac-Pilot. Er sei „supertraurig“, nicht persönlich bei den Spielen dabei sein zu können. „Ich habe versucht hinzufahren, aber es war ziemlich schwer, das zu organisieren. Falls sie aber noch einmal aufsteigen, werde ich auf jeden Fall hinfliegen“, ergänzte Perez bei der Pressekonferenz in Spielberg.