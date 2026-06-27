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Finaler WM-Showdown

F1-Pilot: „Haben gegen Österreich die Nase vorn!“

Formel 1
27.06.2026 22:12
Isack Hadjar glaubt an einen Sieg von Algerien gegen Österreich.
Isack Hadjar glaubt an einen Sieg von Algerien gegen Österreich.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der französisch-algerische Formel-1-Pilot Isack Hadjar traut Algerien im finalen Showdown der Gruppe J bei der Fußball-WM am Sonntag (4 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) einen Sieg gegen die ÖFB-Auswahl zu.

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„Ich denke, wir haben gegen Österreich die Nase vorn und werden uns qualifizieren. Aber es wird ziemlich hart werden“, sagte der Red-Bull-Fahrer, dessen Eltern aus Algerien stammen. Bei der WM schlage sich Algerien aber noch „nicht wirklich gut“, urteilte der 21-Jährige.

(Bild: GEPA)

Generell ist die Fußball-WM rund um den Großen Preis von Österreich am Sonntag (15 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ein beliebtes Thema im Paddock. Max Verstappen etwa verfolgt die meisten WM-Spiele vor Mitternacht, wie der Red-Bull-Star erzählte. „Als Niederlande-Fan hoffe ich natürlich, dass sie weit kommen“, sagte der Vierfach-Weltmeister. Am Ende des Tages würde es darauf ankommen, welche Gegner in der K.o.-Phase auf Oranje warten. Der deutsche Audi-Pilot Nico Hülkenberg bezeichnete die Weltmeisterschaft angesichts der späten Anstoßzeiten in Mitteleuropa als „gute Abendroutine“ vorm Schlafengehen.

Perez schwärmt von Heim-WM
Für Sergio Perez ist die Heim-WM freilich ein besonderes Spektakel. „Es ist großartig, die WM in Mexiko zu haben, und das Nationalteam spielt wirklich gut“, sagte der Cadillac-Pilot. Er sei „supertraurig“, nicht persönlich bei den Spielen dabei sein zu können. „Ich habe versucht hinzufahren, aber es war ziemlich schwer, das zu organisieren. Falls sie aber noch einmal aufsteigen, werde ich auf jeden Fall hinfliegen“, ergänzte Perez bei der Pressekonferenz in Spielberg.

Sergio Perez
Sergio Perez(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)

Dann sprach er seinen britischen Sitznachbarn George Russell an. „Wir spielen vielleicht sogar gegen England.“ Der Mercedes-Pilot entgegnete: „Vielleicht fahren wir zusammen hin. Ich steige einfach in dein Flugzeug und komme mit.“ Der Engländer habe „jede Minute“ der Spiele der „Three Lions“ verfolgt, betonte Russell. „Ich stehe voll und ganz hinter ihnen. Ich glaube, wir haben eine großartige Chance.“

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Gasly genießt Show der Franzosen
Chancen auf den WM-Titel rechnet sich auch der französische Alpine-Pilot Pierre Gasly aus. „Ich schaue sehr viel Fußball. Wir haben eine unglaubliche Mannschaft, unglaubliche Spieler. Es ist jedes Mal eine 90-minütige Show und ich genieße es sehr vor dem Fernseher“, sagte Gasly, Mitbesitzer des französischen Drittligisten FC Versailles und großer Fan von Paris Saint-Germain.

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