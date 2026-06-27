Star-Koch verspricht: „Ich werde wieder gesund“

Bayern und Steirer soll ja mehr einen als trennen – vom Dialekt über die Geselligkeit bis zum Genuss. In beiden Landstrichen weiß man bekanntlich gutes Essen und Trinken zu schätzen. Die Probe aufs Exempel machten Donnerstagabend Star-Koch Johann Lafer und die Grazer Gastrofamilie Grossauer. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Steaktempels El Gaucho in München lud Patron Franz Grossauer gemeinsam mit Lokal-Chef und Enkel Lukas am bekannten Viktualienmarkt in der bayrischen Hauptstadt zum kulinarischen Schulterschluss unter dem Motto „Bavaria meets Styria“.