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Johann Lafer

Star-Koch verspricht: „Ich werde wieder gesund“

Steiermark
27.06.2026 16:18
Gastgeber in München: Christof Widakovich, Franz Grossauer, Johann Lafer und Restaurantchef ...
Gastgeber in München: Christof Widakovich, Franz Grossauer, Johann Lafer und Restaurantchef Lukas Grossauer (von links).(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)
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Von Marcus Stoimaier

Johann Lafer und die Familie Grossauer luden in München zum genussvollen Duett zwischen Bayern und der Steiermark. Der bekannte TV-Koch sprach dabei auch über seine schwere Krankheit.

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Bayern und Steirer soll ja mehr einen als trennen – vom Dialekt über die Geselligkeit bis zum Genuss. In beiden Landstrichen weiß man bekanntlich gutes Essen und Trinken zu schätzen. Die Probe aufs Exempel machten Donnerstagabend Star-Koch Johann Lafer und die Grazer Gastrofamilie Grossauer. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ihres Steaktempels El Gaucho in München lud Patron Franz Grossauer gemeinsam mit Lokal-Chef und Enkel Lukas am bekannten Viktualienmarkt in der bayrischen Hauptstadt zum kulinarischen Schulterschluss unter dem Motto „Bavaria meets Styria“.

Kochquartett: Hans Haas, Christof Widakovich, Johann Lafer, Jürgen Kleinhappl (v.l.).
Kochquartett: Hans Haas, Christof Widakovich, Johann Lafer, Jürgen Kleinhappl (v.l.).(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)

Lafer kochte dafür gemeinsam mit Christof Widakovich, kulinarisches Mastermind der Grossauer-Gruppe, ein Vier-Gänge-Menü mit weiß-grünen Schmankerln. „Von steirischen Garnelen über den Grazer Trüffel bis zum Almo Ochsen haben wir alles aufgefahren“, lächelt Widakovich. Für die flüssige Begleitung sorgten vor Ort die Winzer Hannes Sabathi, Fanny Salomon, Walter Polz und Lorenz Tschermonegg.

Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch und ihr steirischer Lebensgefährte Johann Schrempf.
Ex-Ski-Star Maria Höfl-Riesch und ihr steirischer Lebensgefährte Johann Schrempf.(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)
Steirische Genuss-Botschafter in München: Die Winzer Hannes Sabathi und Fanny Salomon.
Steirische Genuss-Botschafter in München: Die Winzer Hannes Sabathi und Fanny Salomon.(Bild: API (c) Michael Tinnefeld)

Und wenn der Lafer ruft, kommen alle gern. Etwa die Schauspieler Jutta Speidel oder Antoine Monot, Kult-Gastronom Michael Käfer, Koch-Legende Hans Haas oder Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch.

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