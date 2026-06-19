Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzliche Absage

Tour mit Kanzler gestoppt: Sorge um Christa Kummer

Adabei Österreich
19.06.2026 13:30
Sorge um Christa Kummer! Operation stoppt ihren großen Auftritt mit Kanzler Stocker
Sorge um Christa Kummer! Operation stoppt ihren großen Auftritt mit Kanzler Stocker(Bild: Krone-Collage/Eva Manhart, AP/Marius Burgelman)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sorge um eine der bekanntesten TV-Stimmen Österreichs: Christa Kummer muss ihre geplanten Auftritte an der Seite von Bundeskanzler Christian Stocker absagen. Der Grund: eine unerwartete Operation.

0 Kommentare

Die ehemalige ORF-Wettermoderatorin sollte die neue Gesprächsreihe „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ moderieren und den Kanzler auf seiner Sommertour durch alle neun Bundesländer begleiten. Doch nun kommt es kurzfristig zu einem Wechsel.

Wie das Kanzleramt am Freitag mitteilte, wird Kummer aufgrund des medizinischen Eingriffs nicht an der Veranstaltungsreihe teilnehmen können. Über die Art der Operation oder ihren Gesundheitszustand wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.

Zwei TV-Größen übernehmen
Für Ersatz ist bereits gesorgt: Die bekannten Moderatorinnen Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer übernehmen die Gesprächsrunden mit dem Bundeskanzler.

Russwurm wird fünf Termine begleiten, Kiesbauer übernimmt vier Veranstaltungen. Gemeinsam führen sie durch die Gespräche zwischen Christian Stocker und Bürgerinnen und Bürgern in ganz Österreich.

Der Kanzler bedankte sich bei Christa Kummer für ihre ursprünglich geplante Unterstützung und wünschte ihr „alles Gute“. Gleichzeitig freue er sich auf die Zusammenarbeit mit Russwurm und Kiesbauer.

Lesen Sie auch:

Christa Kummer führt durch die Events mit Kanzler Stocker.
Durch die Bundesländer
Kanzler Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour
Durch die Bundesländer
Kanzler Stocker geht mit Christa Kummer auf Tour
Die TV-Zuschauer vermissen Christa Kummer. Jetzt gibt es dank Song Contest in Wien ein ...
Dank Song Contest
Wurlitzer! Wiedersehen mit Christa Kummer im ORF
Dank Song Contest
Wurlitzer! Wiedersehen mit Christa Kummer im ORF
Christa Kummer moderierte erstmals die Eröffnung der Hohen Jagd.
Auch in Stöckelschuhen
Ex-ORF-Lady Christa Kummer erobert eine neue Bühne
Auch in Stöckelschuhen
Ex-ORF-Lady Christa Kummer erobert eine neue Bühne
Emotionales Jahr?
Christa Kummer über 2025: „Bin unendlich dankbar“
Emotionales Jahr?
Christa Kummer über 2025: „Bin unendlich dankbar“
Die ehemalige Wetterlady posiert auch hier mit einem edlen Tropfen.
Nach Bier kommt Sekt
Christa Kummers neuer Job als Botschafterin
Nach Bier kommt Sekt
Christa Kummers neuer Job als Botschafterin
Bevor es zur Eröffnung der Ausstellung „Die Legenden der Titanic“ ging, sagte Christa Kummer ...
Letzter Arbeitstag
Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“
Letzter Arbeitstag
Christa Kummer sagte ORF endgültig „Das war‘s“

Kanzler geht auf Sommertour
Unter dem Motto „Österreich im Gespräch“ will Stocker bis Ende August in allen Bundesländern mit Menschen aus der Bevölkerung diskutieren. Der Auftakt findet am 16. Juli in Tulln statt.

Weitere Stationen sind unter anderem Innsbruck, Schwarzenberg, Wien, Graz, Salzburg, Villach, Eisenstadt und Linz.

Für Christa Kummer bleibt nun zunächst die eigene Gesundheit im Mittelpunkt. Viele Österreicherinnen und Österreicher verbinden die 61-Jährige seit Jahren mit ihren einstigen Wetterprognosen im ORF und ihrer ruhigen, sympathischen Art.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
19.06.2026 13:30
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Arabella Kiesbauer
Österreich
ORF
Bundeskanzler
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der „Footloose“-Star schwärmt weiter von den Vorteilen von Hülsenfrüchten und nennt sich ...
Aus Speck wird Bohne
Kevin Bacon hat überraschend seinen Namen geändert
Seit dem Ende des Verfahrens am 19. März sind 88 Tage vergangen – jetzt verkündete Richter Jon ...
Urteilsverkündung
Marius Borg Høiby muss vier Jahre ins Gefängnis!
Ein herrlich unbeschwerter Moment: Prinzessin Kate sorgt mit einer spontanen Bemerkung für ...
„Ich doch auch!“
Kates süße Liebeserklärung bringt alle zum Lachen
König Charles III. greift plötzlich zur Ukulele – und liefert den wohl lockersten Royal-Moment ...
Gute Laune garantiert!
King Charles wird mit Ukulele-Einlage zum Hit!
Cosmó veränderte kurzfristig seinen Stern, Lex Leon verwendet einen sehr ähnlichen Stern seit 16 ...
Musiker irritiert:
Droht Cosmó Ungemach wegen seines blauen Sterns?
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
3:1-Sieg! Österreich legt einen WM-Traumstart hin
255.421 mal gelesen
Das ÖFB-Team jubelt zum WM-Auftakt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Kicker droht nach Auftaktsieg bitteres WM-Aus
165.685 mal gelesen
Muss das ÖFB-Team in den kommenden Spielen ohne Stefan Posch (li.) auskommen?
Nachrichten
Marie war 17: „Nach dem Sex ging ich zur Schule“
112.442 mal gelesen
Die damals 17-jährige Marie Franz hatte den Liedermacher Konstantin Wecker in einem Hotelzimmer ...
Außenpolitik
Ukraine greift Moskau mit fast 200 Drohnen an
1835 mal kommentiert
Die Ukraine hat fast 200 Drohnen nach Moskau geschickt, nicht alle konnten abgefangen werden ...
Kolumnen
Pass für Terroristen: Was bleibt, ist große Sorge
727 mal kommentiert
Ein syrischer Ex-Terrorfan sollte den österreichischen Pass erhalten.
Außenpolitik
Selenskyj droht Putin: „Moskau wird brennen“
708 mal kommentiert
Selenskyj ordnete zuletzt Schläge gegen die Energieinfrastruktur Russlands an.
Mehr Adabei Österreich
Plötzliche Absage
Tour mit Kanzler gestoppt: Sorge um Christa Kummer
Innige Blicke
Schön verliebt! Wann sagen Roncalli und Thiem Ja?
„Wir gewinnen sowieso“
Tormannlegende Otto Konrad nahm WM-Song auf
Wann sagen sie „Ja“?
Hier feiern Thiem und Roncalli die (eigene) Liebe
Zeremonie im Riesenrad
Wettermoderator Marcus Wadsak heiratete in Wien
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf