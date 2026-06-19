Tour mit Kanzler gestoppt: Sorge um Christa Kummer

Sorge um eine der bekanntesten TV-Stimmen Österreichs: Christa Kummer muss ihre geplanten Auftritte an der Seite von Bundeskanzler Christian Stocker absagen. Der Grund: eine unerwartete Operation.
Die ehemalige ORF-Wettermoderatorin sollte die neue Gesprächsreihe „Österreich im Gespräch mit Bundeskanzler Christian Stocker“ moderieren und den Kanzler auf seiner Sommertour durch alle neun Bundesländer begleiten. Doch nun kommt es kurzfristig zu einem Wechsel.
Wie das Kanzleramt am Freitag mitteilte, wird Kummer aufgrund des medizinischen Eingriffs nicht an der Veranstaltungsreihe teilnehmen können. Über die Art der Operation oder ihren Gesundheitszustand wurden keine weiteren Details bekannt gegeben.
Zwei TV-Größen übernehmen
Für Ersatz ist bereits gesorgt: Die bekannten Moderatorinnen Vera Russwurm und Arabella Kiesbauer übernehmen die Gesprächsrunden mit dem Bundeskanzler.
Russwurm wird fünf Termine begleiten, Kiesbauer übernimmt vier Veranstaltungen. Gemeinsam führen sie durch die Gespräche zwischen Christian Stocker und Bürgerinnen und Bürgern in ganz Österreich.
Der Kanzler bedankte sich bei Christa Kummer für ihre ursprünglich geplante Unterstützung und wünschte ihr „alles Gute“. Gleichzeitig freue er sich auf die Zusammenarbeit mit Russwurm und Kiesbauer.
Kanzler geht auf Sommertour
Unter dem Motto „Österreich im Gespräch“ will Stocker bis Ende August in allen Bundesländern mit Menschen aus der Bevölkerung diskutieren. Der Auftakt findet am 16. Juli in Tulln statt.
Weitere Stationen sind unter anderem Innsbruck, Schwarzenberg, Wien, Graz, Salzburg, Villach, Eisenstadt und Linz.
Für Christa Kummer bleibt nun zunächst die eigene Gesundheit im Mittelpunkt. Viele Österreicherinnen und Österreicher verbinden die 61-Jährige seit Jahren mit ihren einstigen Wetterprognosen im ORF und ihrer ruhigen, sympathischen Art.
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