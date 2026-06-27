LIVE: Der Countdown bis zum „Finalspiel“ läuft

Es ist angerichtet! In Kansas City (Anpfiff: 4 Uhr) kämpft Österreichs Fußball-Nationalteam im letzten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Algerien um den Aufstieg in die K.o.-Phase. Tausende österreichische Fans drückten vor Ort die Daumen. Aber auch in der Heimat wird die Anspannung immer höher. Mit dem „Krone“-Liveticker zum Matchtag versäumen Sie nichts.