Salzburger Vize-Bürgermeister verlässt die Politik

Unfreiwillige Ablöse?

Im Hintergrund war wohl auch deshalb von einer nicht ganz freiwilligen Ablöse die Rede. „Politisches Geplänkel war nie mein Anspruch – mein Ziel war und ist eine sachorientierte, konstruktive Politik für unsere Stadt“, schrieb Kreibich in dem Facebook-Posting und bedankte sich bei allen, die ihn auf seinem Weg begleitet haben.