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Wattens verlor Test

Nach Hitzeschlacht begann der Abriss des Stadions

Bundesliga
27.06.2026 21:00
Max und Matteo sicherten sich ein Stück Rasen.
Max und Matteo sicherten sich ein Stück Rasen.(Bild: GEPA)
Porträt von Jörg Mülleder
Von Jörg Mülleder

Das letzte Spiel auf dem alten Rasen des Gernot-Langes-Stadions in Wattens endete mit einer Niederlage. Die WSG Tirol verlor bei extremer Hitze den Test gegen Champions-League-Teilnehmer Qarabag Agdam mit 0:4 (0:1). Das tat der guten Stimmung beim Abriss aber keinen Abbruch.

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Endlich geht es mit dem heiß ersehnten Umbau des Gernot-Langes-Stadions los. Auch wenn vorerst einmal nur die Rasenheizung eingebaut wird und somit der alt-ehrwürdige Rasen zunächst weichen muss. Gleich nach dem Spielende schnappten sich die ersten jungen Fans einen Rasenstecher und sicherten sich ein kleines Stück Tiroler Fußball-Geschichte.

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