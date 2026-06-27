Nach Hitzeschlacht begann der Abriss des Stadions

Endlich geht es mit dem heiß ersehnten Umbau des Gernot-Langes-Stadions los. Auch wenn vorerst einmal nur die Rasenheizung eingebaut wird und somit der alt-ehrwürdige Rasen zunächst weichen muss. Gleich nach dem Spielende schnappten sich die ersten jungen Fans einen Rasenstecher und sicherten sich ein kleines Stück Tiroler Fußball-Geschichte.