Alarmstufe Rot für die orange Armada in Spielberg

Tausende Fans von Max Verstappen hoffen auf seinen ersten Sieg seit 2023 in Spielberg. Keiner will eine Wiederholung aus dem Vorjahr, als er von Kimi Antonelli schon in der ersten Runde „abgeschossen“ wurde.
Die „orange Invasion“ ist in vollem Gange! Seit Tagen belagern die niederländischen Fans wieder das steirische Murtal. Und sorgen damit auch nach Jahren noch immer für staunende Gesichter bei Motorsportanhängern aus aller Welt
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