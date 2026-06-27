Säugling 32 Stunden nach Venezuela-Beben gerettet

Die Einsatzkräfte bilden eine Menschenkette, um das in eine Decke gewickelte Baby von dem Schutthaufen herunterzureichen. Sie machen es dann vorsichtig mit Feuchttüchern sauber, bevor sie es seinem Vater in die Arme drücken, der es an seinen nackten Oberkörper drückt und es offenbar kaum fassen kann, dass sein Kind gerettet ist.