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Unter Applaus geborgen

Säugling 32 Stunden nach Venezuela-Beben gerettet

Ausland
27.06.2026 20:32
Während die Sucharbeiten unermüdlich weitergehen, schafft es auch eine gute Nachricht um die ...
Während die Sucharbeiten unermüdlich weitergehen, schafft es auch eine gute Nachricht um die Welt: Ein Neugeborenes konnte lebend gerettet werden, wenig später auch seine Mutter.(Bild: Krone-Collage/AFP/UGC)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es ist erst 18 Tage alt und hat schon Furchtbares mitgemacht, aber es lebt: 32 Stunden nach dem verheerenden Doppel-Erdbeben in Venezuela ist ein Baby aus den Trümmern gerettet worden. Nach jüngsten Angaben 1430 Menschen starben an den Folgen der beiden Erdstöße – Zehntausende werden noch vermisst. Zahlreiche Nachbeben erschweren die Suche.

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Auf einem Video aus der besonders schlimm betroffenen Küstenstadt La Guaira ist zu sehen, wie Rettungskräfte den Säugling am Freitagabend bei Scheinwerferlicht und unter dem Applaus ihrer Kollegen aus einem Trümmerberg befreien.

Die Einsatzkräfte bilden eine Menschenkette, um das in eine Decke gewickelte Baby von dem Schutthaufen herunterzureichen. Sie machen es dann vorsichtig mit Feuchttüchern sauber, bevor sie es seinem Vater in die Arme drücken, der es an seinen nackten Oberkörper drückt und es offenbar kaum fassen kann, dass sein Kind gerettet ist.

Nach Angaben des Internetnutzers, der das Video in den Online-Netzwerken veröffentlichte, hatte das erst 18 Tage alte Baby 32 Stunden unter den Trümmern festgesteckt und war bei seiner Rettung unverletzt. Die Mutter des Säuglings wurde eine Stunde später gerettet.

430 Nachbeben, Zehntausende Vermisste
Die zwei Beben hatten sich am Mittwoch im Abstand von nur 39 Sekunden westlich der Hauptstadt Caracas ereignet. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,2 und 7,5, es gab zudem bis Samstag mindestens 430 Nachbeben. Zahlreiche Gebäude stürzten ein. 

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1430 Menschen starben bei dem Beben, mehr als 3200 wurden verletzt, mehr als 3140 Familien haben ihre Häuser verloren. Aber es werden noch immer Zehntausende Menschen vermisst.

Die internationale Hilfe für das Land ist unterdessen voll angelaufen: Nach offiziellen Angaben sind 21 internationale Hilfsdelegationen mit mehr als 2000 Helfern vor Ort. 96 Such- und Rettungshunde sind im Einsatz. Die Helfer haben mehr als 100 Tonnen Equipment und drei Tonnen Medikamente im Gepäck.

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