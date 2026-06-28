Wien steuert erstmals auf die 40-Grad-Marke zu

Die Hitzewelle nähert sich im Osten langsam ihrem höllischen Höhepunkt. Und ein weiterer trauriger Rekord könnte am Sonntag fallen: Neben dem Allzeithitzerekord von 40,5 Grad Celsius, der heute wackelt, könnte gleichzeitig auch erstmals der 40er in der Bundeshauptstadt geknackt werden.
Kurz nach 12 Uhr war die Bundeshauptstadt der heißeste Ort Österreichs, meldete die Unwetterzentrale. Bei der Wetterstation Hohe Warte sowie Stammersdorf sei die 38-Grad-Marke erreicht worden. Kurz nach 13 Uhr zeigte das Thermometer in Stammersdorf schon 39,1 Grad.
Zeit und Spielraum nach oben sind noch vorhanden. Denn die Tageshöchsttemperaturen würden nicht zu Mittag, sondern erst am Nachmittag erreicht werden. „Wien bleibt damit auf Kurs für den ersten 40-Grad-Wert seit Messbeginn in der Bundeshauptstadt“, so Wetterexperte Nikolas Zimmermann. Der bisherige Rekord in Wien liegt bei 39,5 Grad. Gemessen wurde er im August 2013.
Heißes Nass im Osten
Auch Österreichs Gewässer heizen sich im Zuge der Hitzewelle immer weiter auf. Die Alte Donau in Wien misst aktuell 29,6 Grad Wassertemperatur. Abkühlung sucht man auch im Neusiedler See vergebens. Dort stieg die Wassertemperatur am Samstagabend bereits auf 32 Grad.
Rekorde fallen wie Dominosteine
Nachdem bereits der alte Juni-Allzeitrekord (38,6 Grad) am Samstag regelrecht pulverisiert wurde – 39,3 Grad wurden in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) gemessen –, fielen in der Nacht auf Sonntag ebenfalls die Rekorde. Wieder brachte eine Tropennacht in vielen Regionen Österreich zum Schwitzen. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank an drei Wetterstationen des Landes die Temperatur nicht unter 25 Grad ab: So zeigte das Thermometer in Hornstein (Burgenland) als Tiefstwert 26,2 Grad an, die Wiener City 25,7 Grad und Juni-Rekordhalter Bad Deutsch-Altenburg 25,2 Grad.
30er schon um 8 Uhr morgens erreicht
Heiß ging es allerdings auch schon am Sonntagmorgen zu. Zwerndorf sei der erste Ort des Landes mit 30 Grad gewesen – erreicht wurde das bereits zum Frühstückskaffee um 8 Uhr.
Die aktuelle Hitzewelle hat es jedenfalls in sich: „In sieben von neun Landeshauptstädten wurden bereits neue Monatsrekorde aufgestellt, vereinzelt – wie in Innsbruck – auch Allzeitrekorde“, so UWZ-Wetterexperte Zimmermann.
Stichwort Allzeitrekord: Dass der landesweite am heutigen Sonntag zumindest eingestellt wird, wird jedenfalls immer wahrscheinlicher.
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