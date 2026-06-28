Wien steuert erstmals auf die 40-Grad-Marke zu

Rekorde fallen wie Dominosteine

Nachdem bereits der alte Juni-Allzeitrekord (38,6 Grad) am Samstag regelrecht pulverisiert wurde – 39,3 Grad wurden in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) gemessen –, fielen in der Nacht auf Sonntag ebenfalls die Rekorde. Wieder brachte eine Tropennacht in vielen Regionen Österreich zum Schwitzen. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank an drei Wetterstationen des Landes die Temperatur nicht unter 25 Grad ab: So zeigte das Thermometer in Hornstein (Burgenland) als Tiefstwert 26,2 Grad an, die Wiener City 25,7 Grad und Juni-Rekordhalter Bad Deutsch-Altenburg 25,2 Grad.