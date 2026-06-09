Keine Flugausfälle: Emirates trotzt Iran-Krieg

Die AUA-Mutter Lufthansa prangert oft unfairen Wettbewerb durch Emirates oder Qatar Airways an, die von ihren Heimatstaaten subventioniert seien, kaum europäischen Klimaschutzvorschriften unterlägen und ihren Beschäftigten niedrigere Arbeits- und Sozialstandards gewährten. Langstreckenflüge von Berlin sind unterdessen seit Jahren ein Zankapfel zwischen dem Land und der Lufthansa. Der deutsche Marktführer bietet Umsteigeflüge nur über seine zwei deutschen Drehkreuze Frankfurt und München an mit dem Argument, für Jumbos auf der Langstrecke sei die Nachfrage in Berlin nicht groß genug. Emirates dürfte auf der Langstrecke auch nicht die in der Hauptstadt herbeigesehnten Direktflüge anbieten, sondern die Passagiere in Dubai umsteigen lassen.