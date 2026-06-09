Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kerosinmangel?

Keine Flugausfälle: Emirates trotzt Iran-Krieg

Wirtschaft
09.06.2026 13:58
Um sich gegen Mangel an Zielflughäfen zu wappnen, habe Emirates in der Regel Treibstoff für fünf ...
Um sich gegen Mangel an Zielflughäfen zu wappnen, habe Emirates in der Regel Treibstoff für fünf Stunden Flugzeit über Plan an Bord.(Bild: AFP/-)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Unterschied zu anderen Airlines will der größte Anbieter aus den Golf-Staaten, Emirates, sein Flugprogramm nicht wegen der mit dem Iran-Krieg massiv gestiegenen Kerosinkosten reduzieren.

0 Kommentare

„Wir haben keinerlei Absicht, einzuschränken oder zu reduzieren“, sagte Emirates-Präsident Tim Clark am Dienstag in Berlin. Er mache sich über höhere Kerosinkosten, etwa durch die Mitnahme von mehr Treibstoff als Vorkehrung gegen Knappheit im Ausland, keine Sorgen.

Viele Fluggesellschaften haben unrentable Flüge gestrichen, nachdem sich der Kerosinpreis durch fehlendes Treibstoffangebot aus Nahost zeitweise verdoppelte. Emirates fährt den Betrieb am Drehkreuz Dubai weiter hoch, nachdem die Airline kurz nach Ausbruch des Iran-Krieges Ende Februar und iranischen Angriffen auf die arabische Halbinsel weitgehend am Boden bleiben musste. Anfang Mai bediente Emirates fast wieder alle seine Strecken mit 75 Prozent der ursprünglichen Angebotskapazität.

Weltweit herrscht Sorge über Kerosinmangel, der zu noch mehr Flugausfällen führen könnte. Emirates habe dieses Problem nicht, sagte Clark. Schließlich verfügten die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) über eigenes Öl und Kerosin. 

Flugrechte am Hauptstadtflughafen BER
Der Airline-Manager nutzte den Berlin-Besuch zur Luftfahrtmesse ILA, um seine Forderungen nach Flugrechten am Hauptstadtflughafen BER zu unterstreichen. Nach einem Abkommen der VAE mit Deutschland darf Emirates vier Flughäfen nutzen und bietet zum Beispiel Langstreckenflüge über Dubai von Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg an. Clark sagte, Emirates habe sich zwar Start- und Landerechte am BER gesichert, besitze aber noch keine Betriebsgenehmigung. „Wir hoffen, wir können die deutsche Regierung überzeugen, Flüge von Berlin anzubieten.“ Er warf der Lufthansa vor, bei der Bundesregierung Stimmung gegen den Konkurrenten vom Golf zu machen. Die Lufthansa solle sich nicht hinter der Regierung verstecken, merkte Clark an.

Lesen Sie auch:
Am Flughafen Wien-Schwechat ist mit höheren Ticketpreisen aufgrund der gestiegenen Kerosinkosten ...
Rechte für Passagiere
Das gilt bei gestrichenen Flügen wegen Kerosin
08.05.2026
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
01.06.2026

Die AUA-Mutter Lufthansa prangert oft unfairen Wettbewerb durch Emirates oder Qatar Airways an, die von ihren Heimatstaaten subventioniert seien, kaum europäischen Klimaschutzvorschriften unterlägen und ihren Beschäftigten niedrigere Arbeits- und Sozialstandards gewährten. Langstreckenflüge von Berlin sind unterdessen seit Jahren ein Zankapfel zwischen dem Land und der Lufthansa. Der deutsche Marktführer bietet Umsteigeflüge nur über seine zwei deutschen Drehkreuze Frankfurt und München an mit dem Argument, für Jumbos auf der Langstrecke sei die Nachfrage in Berlin nicht groß genug. Emirates dürfte auf der Langstrecke auch nicht die in der Hauptstadt herbeigesehnten Direktflüge anbieten, sondern die Passagiere in Dubai umsteigen lassen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
09.06.2026 13:58
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
„Ich habe genug“
Trump verliert Nerven und bricht Interview ab
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Unfall zerstört Familie: Eltern tot, Kind überlebt
227.907 mal gelesen
Dieser Güterzug erfasste das Auto der dreiköpfigen Familie.
Niederösterreich
Schweres Zugunglück: Auto auf Gleisen abgewürgt?
106.176 mal gelesen
Bergearbeiten der Feuerwehr nach dem Unglück – auch für die Helfer dürfte der Einsatz eine ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
84.950 mal gelesen
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Man traut der Regierung ja viel zu – aber das …
1661 mal kommentiert
Es drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit dem eigenen Absturz bei gleichzeitigem ...
Innenpolitik
Aufruhr nach Wolfs Attacke auf ORF-Kandidatin
1546 mal kommentiert
„ZiB 2“-Moderator Armin Wolf ließ kein gutes Haar an Eva-Schütz, die sich ebenfalls für den ...
Innenpolitik
ÖVP und SPÖ wollen die Parteienförderung erhöhen
1451 mal kommentiert
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke wehrt sich gegen Pläne zur Erhöhung der Förderung für Parteien ...
Mehr Wirtschaft
Kerosinmangel?
Keine Flugausfälle: Emirates trotzt Iran-Krieg
Rechtsstreit erwartet
Paketabgabe: Diese Online-Händler sind betroffen
Ziel für 2030 erreicht
Tirols Kristallriese bei Klimazielen auf gutem Weg
FTX-Boss Bankman-Fried
Gefallener „Krypto-König“ wünscht sich Begnadigung
Krone Plus Logo
Öl wird wieder teurer
Lieferant über Dieselpreis: „Situation angespannt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf