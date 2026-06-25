Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

GUTEN MORGEN

Warm war’s immer | Wir spüren den Klimawandel

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Malena Brenek)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann

Warm war´s immer. Österreich stöhnt unter der Hitze. Unter einer Hitze, die so – schon gar im Juni – noch vor ein paar Jahren nicht vorstellbar war. Die Thermometer klettern in Höhen, die vor allem ältere Menschen, die oft besonders empfindlich auf Hitze reagieren, von früher ganz und gar nicht kennen. Ein paar Tage mit Höchstwerten von 32 oder gar 33 Grad waren einst der Sommer-Höhepunkt. Und doch ist eine – ach so falsche – vermeintliche Weisheit kaum ausrottbar: „Warm war’s immer schon.“ Übrigens hören wir diesen Unfug dieser Tage seltener, wenn viele in ihren in den Nächten nicht mehr auskühlenden Wohnungen nicht schlafen können, wenn es Kinder und ihre Lehrer in mehr als 30 Grad heißen Klassen nicht aushalten, Bauarbeiter in der prallen Sonne am Gerüst leiden und kranke Menschen in unklimatisierten, überhitzten Spitalszimmern zu genesen versuchen.

0 Kommentare

Wir spüren den Klimawandel. Jaja, warm war’s immer. Kalt übrigens auch. Aber so heiß wie jetzt und so oft so heiß wie jetzt – das war es nie. Wissenschafter nennen es menschengemachten Klimawandel. Manche Politiker wollen das dennoch nicht zur Kenntnis nehmen. Oder zumindest nicht ausreichend wirksame Maßnahmen ergreifen. Dieser Tage wird nun zwar wieder manches versprochen, zumindest in Aussicht gestellt. Dabei hat die türkis-rot-pinke Regierung Klimaschutzmaßnahmen teils radikal zurückgefahren, während die Blauen vom Klimawandel überhaupt nichts hören wollen. Aber wir alle spüren ihn – mehr denn je.

Kommen Sie gut durch den Freitag!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Guten Morgen Newsletter
25.06.2026 21:57
Jetzt kommentieren

Mehr Nachrichten

LIVE
WM im Ticker
LIVE: Deutsche jetzt druckvoll, Ecuador gefährlich
Die Teilpension ist unbekannt oder rechnet sich zu wenig.
245 Bezieher bis Mai
Neue „Teilpension“ droht zum großen Flop zu werden
Auch das Autowaschen ist nun bei Strafe verboten
Krone Plus Logo
Erste Gemeinde:
Jetzt ist Pool-Füllen und Autowaschen strafbar
Symbolbild 
Dramatische Situation
Badeunfall: Dreijähriger Bub wurde wiederbelebt
Die Polizei ermittelt, der Täter ist auf der Flucht. 
Opfer in Lebensgefahr
Mordversuch: Täter stach mehrmals zu und flüchtete
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3
Mehr Guten Morgen Newsletter
Neue Komplikationen
Angriff! Evakuierung in Straße von Hormuz gestoppt
Graz-Wahlkampf
Kickl als Einpeitscher: „Bin Staatsfeind Nummer 1“
245 Bezieher bis Mai
Neue „Teilpension“ droht zum großen Flop zu werden
Kritik an der Politik
„Hitze tötet mehr Menschen als der Straßenverkehr“
Justizposse beendet
Gastpatienten: Endlich ein zuständiges Gericht
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine