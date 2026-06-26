Ukrainisches Drohnen-Wunder

Will die Führung in Kiew die Krim echt zurückgewinnen oder nur Druck ausüben, damit Russland Truppen von anderen Frontabschnitten abziehen muss? Gerade auf der Krim ist es nicht sicher, ob die Mehrheit der Bevölkerung wirklich zur Ukraine zurück will. Eine (UNO?-)Volksabstimmung unter den Bewohnern aus 2022 könnte Aufschluss bringen.