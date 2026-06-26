„Tote ruhen nun ohne Schatten in Waldfriedhof“

Begräbnisse nun in praller Sonne

Bereits vor wenigen Tagen sei am besagten Friedhof ein Begräbnis in der prallen Sommerhitze abgehalten worden: „Da haben viele den natürlichen Baumschatten vermisst“. Denn auch die uralten Koniferen-Sträucher, die zwischen den Gräbern hervorrankten wurden Opfer des „Baumtodes“. Ein richtiger Waldfriedhof wird wohl nie wieder aus der Grabstätte werden, denn neue Verwurzelungen seien gefährlich für die ewig ruhenden Gräber. „Es ist schade“, so der Tenor vor allem von älteren Weinburgern, die am Friedhof friedlich ihren Angehörigen gedenken. Weiter unten im Tal hätte sich der Ortschef ja eigentlich mit der Renaturierung der Pielach ein großes Lob verdient.