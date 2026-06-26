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Regen ist kaum Thema

35 statt 39 Grad: Das wird heute „kühlste“ Region

Österreich
26.06.2026 05:00
Während im Osten bis zu 39 Grad erwartet werden, bleibt es im Süden mit Höchstwerten von 31 bis ...
Während im Osten bis zu 39 Grad erwartet werden, bleibt es im Süden mit Höchstwerten von 31 bis 35 Grad vergleichsweise „mild“ – echte Abkühlung sieht allerdings anders aus.(Bild: Clara Milena Steiner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreich bleibt auch am Freitag fest im Griff einer hochsommerlichen Hitzewelle – und ein Ende ist nicht in Sicht. Das subtropische Hochdruckgebiet liefert weiterhin reichlich Sonnenschein, oft von früh bis spät – und Temperaturen, die vielerorts an die Belastungsgrenze gehen. Mit 35 Grad im Süden wirkt es dort noch vergleichsweise „mild“.

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Besonders im Osten wird es brütend heiß: Hier sind bis zu 38 Grad, lokal sogar 39 Grad, möglich. Die Sonne knallt ungebremst vom Himmel, Regen ist kaum ein Thema. Lediglich im Bergland können sich am Nachmittag einzelne Quellwolken bilden – im Westen sind kurze Gewitter nicht ganz ausgeschlossen.

Der Wind bleibt meist schwach bis mäßig und weht aus nördlichen bis nordöstlichen Richtungen, später teils aus Ost bis Süd. Eine echte Abkühlung bringt das aber nicht, nur ein paar Grad weniger hat es in Kärnten (siehe Überblick).

Überblick
Das Wetter in den Bundesländern
  • Wien: Strahlender Sonnenschein von früh bis spät, kaum Wolken, kein Regen. Schwacher Wind, Temperaturen um 38 Grad.
  • Niederösterreich: Sonne im ganzen Land. Nur wenige harmlose Quellwolken am Nachmittag. Höchstwerte 32 bis 38 Grad, besonders im Osten extrem heiß.
  • Burgenland: Kaum Wolken, viel Sonne und weiter steigende Temperaturen. Bis zu 38 Grad, lokal sogar noch darüber.
  • Oberösterreich: Sehr sonnig und stabil, aber etwas „kühler“ als im Osten. 31 bis 36 Grad, morgens teilweise noch unter 20 Grad, dann rascher Temperaturanstieg.
  • Salzburg: Sehr sonnig, kaum Gewittergefahr. Höchstwerte 31 bis 36 Grad, in den Morgenstunden oft noch unter 20 Grad.
  • Tirol: Extrem belastende Hitze im Westen. Viel Sonne, kaum Gewitter. 31 bis 37 Grad, in Tälern teils noch heißer, morgens immerhin unter 20 Grad.
  • Vorarlberg: Sonne und subtropische Luft. 31 bis 36 Grad, frühe Stunden noch angenehm mit Werten um 16 bis 21 Grad.
  • Kärnten: Viel Sonne und Hitze gibt es auch hier. Mit 31 bis 35 Grad – und nur wenige harmlose Wolken am Nachmittag – gilt Kärnten noch als „kühlstes“ Bundesland.
  • Steiermark: Ganztägig sonnig und heiß. Bis zu 36 Grad in Leoben, in höheren Lagen etwas kühler. Nur einzelne Quellwolken über den Tauern.

Die klare „Hotspot“-Region bleibt der Osten Österreichs mit Wien, Niederösterreich und Burgenland, wo die Hitze am intensivsten durchschlägt. Deutlich frischer (relativ gesehen) bleibt es nur in den Morgenstunden im Westen und Süden – dort sinken die Temperaturen teils noch unter 20 Grad, bevor die Sonne wieder übernimmt.

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Noch ernster wird es am Wochenende: Der Samstag bringt weiterhin hohe Temperaturen. Rund um den Siebenschläfertag bleibt die spannende Frage: Bleibt die extreme Hitze stabil – oder kippt die Wetterlage doch langsam? Erste Hinweise deuten jedenfalls weiter auf Sonne, Hitze und nur vereinzelte Gewitter im Bergland hin …

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