35 statt 39 Grad: Das wird heute „kühlste“ Region

Österreich bleibt auch am Freitag fest im Griff einer hochsommerlichen Hitzewelle – und ein Ende ist nicht in Sicht. Das subtropische Hochdruckgebiet liefert weiterhin reichlich Sonnenschein, oft von früh bis spät – und Temperaturen, die vielerorts an die Belastungsgrenze gehen. Mit 35 Grad im Süden wirkt es dort noch vergleichsweise „mild“.