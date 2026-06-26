31 Grad in Klasse: „Wir halten’s nicht mehr aus!“

„Wir haben schon in der Früh 31 Grad in unserer Klasse. Für uns und für viele ist es in den Klassen nicht mehr auszuhalten“, berichten Leonie, Lena und Nina stellvertretend für viele Tiroler Schülerinnen und Schüler. „Wir haben uns bereits bei vielen Stellen im Land informiert und haben nur die Rückmeldung bekommen, dass wir eine Petition starten oder das Fenster in der Früh aufmachen sollen. Wir wissen allerdings, dass das nicht wirklich viel bringt.“