Live dabei beim Freiluft-Konzert in Gars

Genießen Sie die schönsten Arien, mitreißenden Duette, bekanntesten Songs und eindrucksvollsten Opernchöre, mit Lidia Baich, Katleho Mokhoabane, Mariam Battistelli, Chris Steger, Hila Fahima, Annely Peebo, Clemens Unterreiner und vielen weiteren Stars.

Lassen Sie sich am 8. August von musikalischen Highlights und einer einzigartigen Atmosphäre verzaubern und unterstützen Sie gleichzeitig einen guten Zweck: Vor Ort werden auch Spenden für Menschen in Not gesammelt. Ein Abend im Zeichen der Musik und des Miteinanders – dieses Event sollten Sie nicht verpassen! Wie bereits im Vorjahr, wird das Konzert vom ORF aufgezeichnet und auf ORF III ausgestrahlt. Weitere Informationen finden Sie HIER.