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Live dabei beim Freiluft-Konzert in Gars

Gewinnspiele
26.06.2026 05:00
(Bild: © Alexander Ch. Wulz)
Porträt von Sponsoring
Von Sponsoring

Am 8. August zaubern musikalische Höhepunkte eine einzigartige Atmosphäre beim Freiluft-Spektakel „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ in der BURG GARS im Waldviertel. Mit der „Krone“ können Sie live dabei sein. 

Das Freiluft-Spektakel „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ markiert auch 2026 den Höhepunkt der KulturBURG – des hochkarätigen und vielseitigen Rahmenprogramms der Oper BURG GARS im Waldviertel, zusätzlich zur sommerlichen Opernproduktion "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini (11. Juli – 1. August). Das Erfolgsformat begeistert in der atemberaubenden Naturkulisse der Burg Gars 2026 mit Künstlerinnen und Künstlern der Extraklasse aus Oper, Operette, Pop und Musical.

Clemens Unterreiner lädt zum Konzert ein.
Clemens Unterreiner lädt zum Konzert ein.(Bild: Ulrik Hölzel - photography & design)

Genießen Sie die schönsten Arien, mitreißenden Duette, bekanntesten Songs und eindrucksvollsten Opernchöre, mit Lidia Baich, Katleho Mokhoabane, Mariam Battistelli, Chris Steger, Hila Fahima, Annely Peebo, Clemens Unterreiner und vielen weiteren Stars.

 Lassen Sie sich am 8. August von musikalischen Highlights und einer einzigartigen Atmosphäre verzaubern und unterstützen Sie gleichzeitig einen guten Zweck: Vor Ort werden auch Spenden für Menschen in Not gesammelt. Ein Abend im Zeichen der Musik und des Miteinanders – dieses Event sollten Sie nicht verpassen! Wie bereits im Vorjahr, wird das Konzert vom ORF aufgezeichnet und auf ORF III ausgestrahlt. Weitere Informationen finden Sie HIER.

Ermäßigung für Abonnenten

Mit der Krone Bonsucard erhalten Sie 15 % Rabatt auf Tickets für das Freiluft-Spektakel „Star in Gars – Unterreiner & Friends“ im Krone Ticketshop

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost für das Konzert „Stars in Gars – Unterreiner & Friends“ in der BURG GARS am 8. August, 10x2 Karten der Kategorie C. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 10. Juli, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des Niederösterreich Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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