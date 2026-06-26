Promi-Auflauf am Cobenzl: Party über Wiens Dächern

Nächste Party bereits geplant

Und für Feierfreudige gibt es schon bald Nachschub. Am 23. Juli soll erstmals das „Büroschluss x Wilde Sommer Open Air“ am Wiener Fleischmarkt stattfinden. Auf den Cobenzl kehrt die Veranstaltungsreihe am 27. August zurück. Dann steht im „Weitsicht Cobenzl“ das große Sommer-Closing auf dem Programm. Nach der Sommersaison wird ab 24. September wieder im „O – der Klub“ gefeiert.