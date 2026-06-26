Promi-Auflauf am Cobenzl: Party über Wiens Dächern

Feierabend mit Aussicht, Beats und jeder Menge bekannter Gesichter: Mehr als 2500 Gäste strömten zur großen „Büroschluss“-Sommerparty auf den Wiener Cobenzl. Auf drei Dancefloors wurde bis in die Nacht getanzt – und auch österreichs Prominenz ließ sich das Spektakel nicht entgehen.
Wo sich normalerweise Ausflügler am Blick über Wien erfreuen, herrschte am Donnerstag ausgelassene Feierabenstimmung. Das „Weitsicht Cobenzl“ verwandelte sich für eine Nacht in einen der heißesten Party-Hotspots der Bundeshauptstadt.
Patrik Gräftner und Michael Posch luden bereits zum dritten Mal zur Sommerausgabe der Afterwork-Reihe. Mehr als 2500 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung und genossen die Mischung aus sommerlichen Temperaturen, Musik und Panorama. „Wir legen großen Wert darauf, ein möglichst breites Publikum anzusprechen und Vielfalt in allen Bereichen zu bieten. Egal, ob im musikalischen Programm oder in der Gastronomie“, so Gräftner.
Bekannte Gesichter in Feierlaune
Unter die Menge mischten sich auch zahlreiche Pominente. Moderatorin Kati Bellowitsch, Schauspielerin Christina Cervena, Kabarettist Andreas Ferner und Count-Basic-Frontman Peter Legat genossen den Abend über Wien. Für einen Hauch von Laufsteg-Glamour sorgte „Germany`s Next Topmodel“-Gewinnerin (2022) Lou-Anne Gleissenebner. Sie kam gemeinsam mit ihrer Mutter Martina Gleissebner-Teskey, die es in derselben Staffel ebenfalls bis ins Finale geschafft hatte.
Auch Schauspielerin Selina Graf ließ sich die Sommerparty nicht entgehen. Tanzparkett-Erfahrung brachten Moderatorin und Profitänzerin Conny Kreuter, die mit ihrem Babybauch fabelhaft aussah, sowie „Dancing Stars“-Profi Herby Stanonik mit. Letzterer ist bei „Büroschluss“ längst kein Unbekannter und schwärmte von der besonderen Mischung aus Musik, Begegnungen und sommerlicher Location: „Ich komme seit drei Jahren so gerne hier her!“
Nächste Party bereits geplant
Und für Feierfreudige gibt es schon bald Nachschub. Am 23. Juli soll erstmals das „Büroschluss x Wilde Sommer Open Air“ am Wiener Fleischmarkt stattfinden. Auf den Cobenzl kehrt die Veranstaltungsreihe am 27. August zurück. Dann steht im „Weitsicht Cobenzl“ das große Sommer-Closing auf dem Programm. Nach der Sommersaison wird ab 24. September wieder im „O – der Klub“ gefeiert.
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