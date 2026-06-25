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Bauernaufstand droht

ÖVP ringt bei Herkunfts-Kennzeichnung um Linie

Innenpolitik
25.06.2026 14:38
Honig aus mehreren EU- Staaten und Rindfleisch aus Übersee? In der ÖVP tobt – wie schon bei ...
Honig aus mehreren EU- Staaten und Rindfleisch aus Übersee? In der ÖVP tobt – wie schon bei Mercosur – ein Bündestreit.(Bild: APA/APA Österreich Bild)
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Von Nikolaus Frings

Noch sieht die offizielle Parteilinie der ÖVP keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel in der Gastronomie vor. Sollte sich das zeitnah nicht ändern, droht der Kanzlerpartei ein regelrechter Bauernaufstand – und damit neues, internes Ungemach.

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Eine vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse für die „Krone“ durchgeführte Umfrage hat es klar gezeigt: 79 Prozent der Österreicher fordern eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie.

(Bild: Krone Kreativ)

Just in der selbst ernannten Landwirtschaftspartei ÖVP ist die diesbezügliche Linie aber noch eine andere. Noch, weil sich das spätestens vor dem am Freitag im Parlament tagenden Landwirtschafts-Ausschuss ändern soll.

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