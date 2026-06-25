ÖVP ringt bei Herkunfts-Kennzeichnung um Linie

„Unser Generalsekretär Nico Marchetti wurde damit beauftragt, eine neue Parteilinie zwischen Wirtschafts- und Bauernbund zu finden. Darauf warten wir noch“, ärgern sich die schwarzen Agrarier. Klar scheint, gibt es keine Einigung innerhalb der ÖVP, droht der Partei ein regelrechter Bauernaufstand. Und nach der General-Debatte um Marchetti und den Abspaltungs-Drohungen der Tiroler Landespartei schon wieder neues Ungemach.