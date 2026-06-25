ÖVP ringt bei Herkunfts-Kennzeichnung um Linie

Noch sieht die offizielle Parteilinie der ÖVP keine verpflichtende Herkunftskennzeichnung für Lebensmittel in der Gastronomie vor. Sollte sich das zeitnah nicht ändern, droht der Kanzlerpartei ein regelrechter Bauernaufstand – und damit neues, internes Ungemach.
Eine vom Institut für Demoskopie und Datenanalyse für die „Krone“ durchgeführte Umfrage hat es klar gezeigt: 79 Prozent der Österreicher fordern eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Lebensmitteln in der Gastronomie.
Just in der selbst ernannten Landwirtschaftspartei ÖVP ist die diesbezügliche Linie aber noch eine andere. Noch, weil sich das spätestens vor dem am Freitag im Parlament tagenden Landwirtschafts-Ausschuss ändern soll.
„Unser Generalsekretär Nico Marchetti wurde damit beauftragt, eine neue Parteilinie zwischen Wirtschafts- und Bauernbund zu finden. Darauf warten wir noch“, ärgern sich die schwarzen Agrarier. Klar scheint, gibt es keine Einigung innerhalb der ÖVP, droht der Partei ein regelrechter Bauernaufstand. Und nach der General-Debatte um Marchetti und den Abspaltungs-Drohungen der Tiroler Landespartei schon wieder neues Ungemach.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.